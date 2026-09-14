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Iako je povrće ove godine dobro rodilo, proizvođači kažu da je za veće nabavke još rano zbog visokih temperatura.

Na pijacama se trenutno najviše traže paprika i paradajz, a njihove cene su slične prošlogodišnjim. Kilogram se uglavnom prodaje za 150 do 200 dinara, dok pojedine sorte dostižu i 300 dinara.

Za sada kupci uglavnom pazarе po nekoliko kilograma, dok se veće količine, odnosno cele gajbice, naručuju za narednu nedelju.

Početak sezone zimnice ponovo otvara i pitanje šta je isplativije - zasukati rukave i pripremiti ajvar, pinđur ili paradajz kod kuće ili kupiti gotove proizvode na pijaci.

Čeka se zahlađenje

Mnogi građani i dalje ne odustaju od porodičnih recepata, dok drugi zbog manjka vremena ili toga što nemaju uslove za pripremu zimnice sve češće biraju gotove proizvode.

Jedna od sugrađanki kaže da više ne sprema zimnicu kao ranije, ali da ajvar uglavnom kupuje od proizvođača, dok džem pravi sama. Drugi kupci navode da sami pripremaju ajvar i pinđur jer im se to, prema njihovoj računici, više isplati. Ima i onih koji kupuju gotovu zimnicu jer nemaju ko da im je priprema.

Prodavci na pijacama kažu da interesovanje postoji, ali da se veća kupovina tek očekuje.

"Zimnica već počinje, samo još ljudi odustaju zbog vrućine. Više mušterija je reklo da će od nedelje, kada malo zahladi, uzimati robu“, kaže Dobrivoje Jović, proizvođač iz okoline Lebana.

On navodi da kupci biraju različite sorte paprika, u zavisnosti od toga šta žele da pripremaju. Kako objašnjava, razlike među sortama su velike, a pojedine paprike imaju i manje otpada prilikom pripreme. Da je za veće nabavke još rano, kaže i Ljiljana Stoimenović, proizvođač iz okoline Leskovca.

"Domaćica kupi pet, deset kilograma, neko i 20 do 30 kilograma, ali još je rano. Nemaju gde da spremaju, gde će u stanu, ne može dok ne zahladi“, navodi ona.

Prema njenim rečima, paradajz se takođe kuva za zimnicu, ali ređe nego što se priprema ajvar i drugi specijaliteti od paprike. Proizvođači ističu da je ovogodišnji rod dobar, a na pijacama se mogu pronaći različite sorte paradajza i paprika.

Jovan Ivanović, proizvođač iz okoline Lebana, među traženijim sortama paradajza izdvaja pink paradajz, kao i runer i vivu.

„To su tri najbolje sorte, imamo i našu papriku, krastavac, ljutu papriku. Sada ću da dobijem ajvar i sve je to prodato“, kaže Ivanović.

Dobra paprika je ključ za kvalitetan ajvar

Za one koji se odluče da zimnicu ipak pripremaju kod kuće, izbor kvalitetnog povrća jedan je od najvažnijih koraka. Snežana Đorđević, domaćica iz zapadne Srbije, kaže da je za dobar ajvar najvažnije kupiti kvalitetnu papriku, a zatim je pravilno pripremiti.

"Za jedan dobar ajvar je bitno kupiti dobru papriku, kvalitetnu. Lepo je oprati, ispeći, očistiti, ocediti. Može se mleti, može se cepkati, ko kakav ajvar želi. Posle toga ide proces prženja“, objašnjava ona.

Važnu ulogu imaju i tegle, koje moraju biti čiste i oprane. Nakon sipanja ajvara, tegle se zatvaraju i okreću na poklopac kako bi se izvršila pasterizacija.

Dok su visoke temperature još uvek prepreka za velike količine zimnice, naredni period mogao bi da donese veću potražnju za paprikom i paradajzom.

Kada temperature padnu, očekuje se da domaćinstva krenu u veću nabavku, a tada će se videti i kako će se kretati cene većih količina povrća potrebnog za tradicionalnu zimnicu.