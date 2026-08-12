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Sezona pripreme zimnice polako počinje, ali će mnogi ove godine pre punjenja tegli dobro pogledati kućni budžet. Cene povrća poslednjih godina snažno su porasle, dok su ekstremno visoke letnje temperature dodatno smanjile prinose. Zbog toga bi tradicionalna priprema ajvara, kiselih paprika, krastavaca i paradajza ove jeseni mogla da bude osetno skuplja.

Na hrvatskim pijacama kilogram paprike trenutno može da se pronađe po ceni od oko pet evra, krastavci dostižu četiri evra, dok je paradajz donedavno dostizao i deset evra po kilogramu. Za građane koji svake godine pripremaju veće količine zimnice, razlika u odnosu na prethodne sezone i te kako je vidljiva.

Posebno to osećaju penzioneri i domaćinstva sa manjim primanjima. Srećko iz Zagreba kaže da je povrće postalo preskupo, ali smatra da su vremenske prilike jedan od glavnih razloga.

"Za nas penzionere je sve preskupo, ali takve su cene. Vreme, suša uništava sve, zato nam cene i idu gore“, rekao je.

Zimnica sve veći luksuz

Neki su zato od pripreme zimnice jednostavno odustali. Ana iz Zagreba na pitanje da li priprema zimnicu kratko je odgovorila:

"Ne, sve što mi treba kupim, ne isplati mi se.“

Za deo građana računica je, čini se, jednostavna - kupiti gotov proizvod kada zatreba, umesto unapred izdvojiti veliki novac za povrće, ulje, začine, tegle i ostale sastojke.

Kada se današnje cene uporede sa onima od pre nekoliko godina, razlika postaje još očiglednija. Kilogram roga paprike 2021. godine koštao je 2,04 evra, dok danas za kilogram treba izdvojiti oko četiri evra. To predstavlja rast od čak 96 odsto.

Paradajz je u istom periodu sa 1,90 evra po kilogramu stigao na 3,56 evra, što je povećanje od 87 odsto. Krastavci su sa 1,82 evra poskupeli na 3,38 evra, odnosno gotovo 86 odsto.

Ovogodišnja proizvodnja mogla bi da bude dodatno pogođena ekstremnim vremenskim uslovima. Povrtari procenjuju da bi prinosi zbog visokih temperatura mogli da budu manji i do 40 odsto, što bi se pre ili kasnije moglo odraziti i na cene koje plaćaju kupci, piše Dnevnik.

Temperaturni udari

"Cvet na visokim temperaturama paprike roge otpada, jednostavno nema ploda ili, ako ga ima, plod jako sporo raste“, kazala je Marina Galović, predsednica Udruženja povrtara Zagreba i Zagrebačke županije.

Problem dodatno stvaraju suša i povećane potrebe za navodnjavanjem. Povrtari su zbog toga od države tražili veće kvote evrodizela kako bi mogli da pokriju deo dodatnih troškova, ali Galović kaže da na njihov apel nije stigao konkretan odgovor.

"Poslala sam apel na pet adresa svima, od ministra, državnog sekretara pa do sekretarice, da tražimo dodatne kvote mi povrtari, voćari i bobičari, međutim niko se nije udostojio da odgovori. Dobila sam usmeni odgovor da je prioritet svinjska kuga, da mi nismo trenutno“, kazala je Galović.

Ipak, pitanje je koliko će proizvođači uopšte moći da podižu cene. Agroekonomski stručnjak Ivo Grgić upozorava da postoji granica koju određuje kupovna moć građana. Ako cene nastave da rastu, deo potrošača jednostavno će odustati od kupovine, što bi moglo da pogodi i proizvođače i trgovce.

"Pred kraj godine očekujem veći udar kod drugih troškova domaćinstava, to su energija, gas, struja, tako da će trgovci razmisliti koliko će podizati cene jer neće moći nikome da prodaju“, rekao je Grgić.

Zimnica tako ostaje jedna od onih domaćih tradicija koje se generacijama prenose s kolena na koleno, ali pitanje je koliko će je hrvatska domaćinstva ove godine moći da finansiraju.