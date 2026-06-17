Evo kako se kreću cene na pijacama u Srbiji i šta se najviše traži
Na pijaci u Novom Pazaru zabeležena je bogata i raznovrsna ponuda sezonskog voća i povrća, dok su cene formirane u skladu sa trenutnom sezonom i potražnjom.
Prodavci su istakli da se kupovina odvijala uobičajeno za ovo doba godine, a najviše su se tražili sezonski proizvodi poput trešanja, krastavca, paprike i paradajza. O stanju na pijaci i aktuelnim cenama iz Novog Pazara izveštavala je reporterka Kurir televizije.
Letnja ponuda voća i povrća
U razgovoru sa prodavačicom Fihretom Tutić, navedene su aktuelne cene osnovnih proizvoda, uz napomenu da je potražnja stabilna, ali da se oseti ekonomska situacija kod kupaca.
- Prema sezoni imamo sada letnje vreme. Trešnja je 300 dinara, nektarina i breskva 200 - 250, kajsija i paprika su oko 200 dinara, a krastavac je 100 dinara. Imamo fine cene, trudimo se da pravimo cene kako znamo. Paradajz je oko 100 dinara i to se dosta prodaje na pijaci - rekla je Fihreta Tutić
Kako je dodala, najviše se kupuju sezonski proizvodi, dok su kupus i krompir takođe dostupni po cenama od 70 do 150 dinara. Kupci su, prema njenim rečima, uglavnom zadovoljni ponudom, a promet na tezgama je uobičajen za ovaj period godine.
Cene u Sremskoj Mitrovici
Ekipa Kurira obišla je tokom jučerašnjeg dan i gradsku pijacu u Sremskoj Mitrovici kako bi proverila koliko trenutno koštaju najtraženiji proizvodi, a pojedine cene prijatno su iznenadile kupce.
Trešnje - 250 din/kg
Borovnice - 800 din/kg
Maline - 500 dinara za pola kilograma
Paradajz - 200 din/kg
Krastavac - 120 din/kg
Kupus - 60 din/kg
Krompir - 120 din/kg
Pasulj - 250 din/kg
Paprika babura - 200 do 300 din/kg
Breskve - 200 din/kg
Kajsije - 200 din/kg
Lubenica - 100 din/kg
Suve šljive - 700 din/kg
Jaja - od 14 do 18 dinara po komadu
Rotkvice - od 150 do 200 dinara po vezi
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