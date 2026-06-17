Slušaj vest

Na pijaci u Novom Pazaru zabeležena je bogata i raznovrsna ponuda sezonskog voća i povrća, dok su cene formirane u skladu sa trenutnom sezonom i potražnjom.

Prodavci su istakli da se kupovina odvijala uobičajeno za ovo doba godine, a najviše su se tražili sezonski proizvodi poput trešanja, krastavca, paprike i paradajza. O stanju na pijaci i aktuelnim cenama iz Novog Pazara izveštavala je reporterka Kurir televizije.

Letnja ponuda voća i povrća

U razgovoru sa prodavačicom Fihretom Tutić, navedene su aktuelne cene osnovnih proizvoda, uz napomenu da je potražnja stabilna, ali da se oseti ekonomska situacija kod kupaca.

Fihreta Tutić Foto: Kurir Televizija

- Prema sezoni imamo sada letnje vreme. Trešnja je 300 dinara, nektarina i breskva 200 - 250, kajsija i paprika su oko 200 dinara, a krastavac je 100 dinara. Imamo fine cene, trudimo se da pravimo cene kako znamo. Paradajz je oko 100 dinara i to se dosta prodaje na pijaci - rekla je Fihreta Tutić

Kako je dodala, najviše se kupuju sezonski proizvodi, dok su kupus i krompir takođe dostupni po cenama od 70 do 150 dinara. Kupci su, prema njenim rečima, uglavnom zadovoljni ponudom, a promet na tezgama je uobičajen za ovaj period godine.

02:20 Cene na novopazarskoj pijaci: bogata ponuda voća i povrća uz cene od 70 do 300 dinara Izvor: Kurir televizija

Cene u Sremskoj Mitrovici

Ekipa Kurira obišla je tokom jučerašnjeg dan i gradsku pijacu u Sremskoj Mitrovici kako bi proverila koliko trenutno koštaju najtraženiji proizvodi, a pojedine cene prijatno su iznenadile kupce.

Trešnje - 250 din/kg

Borovnice - 800 din/kg

Maline - 500 dinara za pola kilograma

Paradajz - 200 din/kg

Krastavac - 120 din/kg

Kupus - 60 din/kg

Krompir - 120 din/kg

Pasulj - 250 din/kg

Paprika babura - 200 do 300 din/kg

Breskve - 200 din/kg

Kajsije - 200 din/kg

Lubenica - 100 din/kg

Suve šljive - 700 din/kg

Jaja - od 14 do 18 dinara po komadu

Rotkvice - od 150 do 200 dinara po vezi

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

02:59 SAMA OBRAĐUJE ZEMLJU KOJU JOJ JE OSTAVIO OTAC! Jovana iz Dražnja sama vodi gazdinstvo i ne planira da ode sa sela Izvor: Kurir televizija