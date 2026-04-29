Kilogram trešanja na pijacama u Srbiji sredinom maja prošle godine koštao je i 1.500 dinara. Za mnoge je ovo voće tada ostalo nedostižno, a da li će i ove sezone cene biti paprene, otkrio je agroekonomista Milan Prostran.

Na početku je istakao da još uvek nema prvih informacija sa terena kako je završena oplodnja i da li je zbog nižih temperatura ili vremenskih kolebanja nastala šteta na ranom voću.

- Međutim, ono što je sigurno jeste da ćemo imati bolju godinu nego prethodne dve. Naročito će biti bolja od prošle. Definitivno ćemo imati veću ponudu domaćih trešanja, višanja i kajsija i nećemo, nadam se, morati da ih uvozimo - kazao je.

Prema njegovim rečima, to će uticati da cene trešanja i ostalog ranog voća budu niže.

- Ova voćarska godina je bolja. Ako i bude nešto veća cena, to će se pravdati višom cenom goriva, većim troškovima, nedostatkom radne snage, ali svakako verujem da cena neće biti kao prošle godine - rekao je.

Izrazio je i nadu da neće doći do neočekivanog preokreta u smislu vremenskih uslova koji bi uticao na rod ranog voća.

- Nadam se da i uvoznici voća neće toliko uticati na cene - naveo je.

Objasnio je da je prethodne godine cena trešanja bila visoka jer je na rod uticao mraz, vetar i kiša koja je padala u vreme oplodnje. Takođe je, prema njegovim navodima, pre dve godine stradalo mnogo pčela koje vrše oprašivanje usled čega je prinos voća bio manji.

- Prošle godine je stradalo oko 80 odsto ranog voća što je svakako uticalo na visoke cene - zaključio je Milan Prostran.

Rast cene voća bio glavni činilac rasta potrošačkih cena

Republički zavod za statistiku (RZS) objavio je da je rast cene voća u 2025. godini od 18,7 odsto, bio glavni činilac rasta potrošačkih cena.

Navedeno je da je na rast cene voća ubedljivo najviše uticao rast cene jabuka, od 37,1 odsto.

Ovaj rast, ističe se u publikaciji RZS "Trendovi IV kvartal", uslovljen je pre svega, padom prinosa, koji se procenjuje na 26 do 27 odsto u odnosu na 2024. godinu, zatim učestale pojave ranih prolećnih mrazeva i suše tokom vegetacionog perioda, kao i povećanim troškovima proizvodnje, pošto su se voćari suočili sa većim izdacima za energente, zaštitna sredstva i radnu snagu, što je podiglo prag isplativosti.

Rast cena trešanja u 2025. godini od 116,9 odsto, bio je, sa jedne strane, proizvod loših klimatskih uslova u Srbiji, jer su rano proleće prošle godine obeležili kasni mraz i grad koji su pogodili veći deo Srbije.

Ovo je desetkovalo rod trešanja u ključnim voćarskim regionima, ostavljajući grane gotovo praznim, što je dovelo do toga da ponuda na pijacama bude izuzetno ograničena, a to je direktno diktiralo visoku početnu cenu.