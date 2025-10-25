Slušaj vest

Na prvi pogled, Sinhui je obična četvrt u kineskom gradu Đangmenu, koji se nalazi u južnoj kineskoj provinciji Guangdong. Ali ako se tamo zateknete u jesen ili zimu, ulice će ispuniti predivan miris osušenih kora mandarina, poznatih kao čenpi.

Za stanovnike Sinhua to je miris zlata. Naime, reč za mandarinu na kantonskom, lokalnom dijalektu, izgovara se isto kao „zlato“ – „gam“. Poput plemenitog metala, neke od tih kora mogu dostići neverovatno visoku cenu – pod uslovom da su ubrani baš u Sinhuiu, gde sastav zemljišta i vode čini ovo područje idealnim za uzgoj mandarina. Smatra se da su upravo kore mandarina iz tog kraja riznica mikronutrijenata.

Te posebne kore suše se na suncu svake jeseni i zime – najmanje tri godine zaredom. Postoji nekoliko vrsta kora, a neke od njih su: zelene kore mandarina ubranih pre sazrevanja, zatim svetle, odnosno crvene kore ubrane u novembru, velike crvene kore koje su potpuno zrele oko decembra i kore mandarina ubranih posle zime, kada sadrže više šećera.

Zabranjeni grad

Čenpi se navodno koristio u jelima koja su se služila carevima i caricama u Zabranjenom gradu, nekadašnjoj carskoj palati kineskih dinastija Ming (1368–1644) i Ćing (1644–1911). Danas se taj sastojak uglavnom koristi u kuhinji južne Kine za bolji ukus, ali i kao lek. Slatkiši i napici od osušenih kora mandarina s vremenom su postali sveprisutni.

U zavisnosti od vrste, čenpi se koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini za zdravlje slezine, varenja i disajnog sistema. Osušene kore obiluju antioksidansima i flavonoidima te pomažu u regulaciji krvnog pritiska.

Poput vrhunskog vina, što je čenpi stariji, to je vredniji.

Pre nekoliko godina kilogram osušenih kora mandarina iz 1968. godine na aukciji u Hongkongu prodat je za 9.320 evra, a vrednost industrije čenpi kora procenjena je na 2,94 milijarde evra prošle godine. Trenutno 500 grama čenpi kora starih 50 godina košta neverovatnih oko 8.875 evra.