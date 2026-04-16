Slušaj vest

Na pijaci Zeleni venac ovih dana pažnju kupaca privlače jagode, ali ne samo svojim izgledom već i cenom. Na jednoj od tezgi kilogram jagoda košta 500 dinara, dok se manja korpica od 250 grama prodaje za 250 dinara.

Prodavci kažu da interesovanja ima, ali da se kupovina uglavnom svodi na manju količinu.

Prošlogodišnje cene

Prošle godine cene jagoda u Srbiji su dosta varirale u zavisnosti od perioda sezone pa je tako na samom početku sezone (mart–april) bila oko 500 dinara za 250 grama (što je i do 2.000 din/kg).

Kada krene veća ponuda (maj): oko 400-700 dinara za pola kilograma ili približno 400-700 din/kg na nekim pijacama.

U jeku sezone (kasnije proleće/leto): najčešće 600 do 1.000 din/kg u Beogradu.

Biznis Kurir/BizPortal

