Ako i kada Hrvatska narodna banka bude imala mogućnost i iskaže interes za zapošljavanje, stipendista je obavezan da se, nakon završetka studija, zaposli u Hrvatskoj narodnoj banci, najpre u statusu pripravnika.

Hrvatska narodna banka, radi podrške budućim mladim stručnjacima, u skladu sa poslovnim interesima i mogućnostima, u 2026. godini dodeljuje ukupno najviše sedam stipendija u iznosu od 600,00 evra neto mesečno za studentkinje i studente profila potrebnih za rad u Hrvatskoj narodnoj banci.

Uslovi konkursa

Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove:

da ima upisanu treću godinu studija

da bude redovan student integrisanog (osnovnog i master), diplomskog ili osnovnog studija iz oblasti prava, ekonomije, matematike, fizike ili informatike/računarstva/informacionih tehnologija

da ima državljanstvo Republike Hrvatske i studira na nekoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Hrvatskoj.

Unutar navedenih oblasti poželjni su studijski programi ili smerovi na kojima se stiču kompetencije za poslove pravnika, ekonomiste istraživača, administratora sistema, administratora baza podataka, mrežnih administratora, stručnjaka za bezbednost i zaštitu informacionih sistema, projektovanje i vizualizaciju podataka iz skladišta podataka, programera, kao i poslovi matematičkog modeliranja, primene analitičkih i numeričkih metoda i drugih poslova u skladu sa funkcijama i poslovnim prioritetima Hrvatske narodne banke.

Postupak prijave

Studenti interes za stipendiju iskazuju popunjavanjem obrasca "PRIJAVNICA ZA DODELU STIPENDIJE HRVATSKE NARODNE BANKE – 2026.”, čija se elektronska verzija nalazi na internet stranici Hrvatske narodne banke u okviru teksta konkursa.

Uz prijavu se prilažu sledeći dokumenti:

Skenirana potvrda ili e-zapis iz Studomata o:

redovnom upisu studija

vrsti i nivou studija (integrisani/diplomski/osnovni; univerzitetski/stručni)

nazivu studijskog programa ili smera za akademsku 2025/2026. godinu

upisanoj tekućoj studijskoj godini u trenutku prijave

skenirana potvrda ili e-zapis sa prepisom svih ocena i naznačenim prosekom

biografija (CV)

motivaciono pismo, odnosno pismo ponude za rad u Hrvatskoj narodnoj banci.

Dodatna dokumentacija (dokaz o državljanstvu, prebivalištu, preporuke, nagrade, učešća na takmičenjima, konferencijama, objavljeni radovi i slično) može se dostaviti naknadno tokom postupka izbora kandidata, na zahtev Direkcije za upravljanje ljudskim resursima.

Na konkurs se mogu prijaviti i studenti koji već primaju drugu stipendiju, pod uslovom da se, ukoliko budu izabrani, na zahtev Hrvatske narodne banke odreknu te stipendije, naročito ako postoji obaveza zaposlenja kod drugog poslodavca ili se stipendija finansira iz drugih javnih izvora.

Prijave studenata kojima su studentske obaveze u mirovanju neće se razmatrati.

Kriterijumi za izbor kandidata studijski program koji odgovara poslovnim potrebama Hrvatske narodne banke

ukupan broj ostvarenih ECTS bodova

uspeh tokom celog studija (prosek ocena) i druga postignuća (nagrade, preporuke, priznanja i slično)

rezultati ostvareni tokom selekcionog postupka

procena motivacije i interesa za rad u Hrvatskoj narodnoj banci

učešće u izradi naučnih i stručnih radova ili na konferencijama

aktivno znanje engleskog jezika, usmeno i pismeno.

Postupak odabira

Nakon prijema prijava sprovodi se selekcioni postupak koji uključuje psihološko testiranje kandidata i proveru aktivnog znanja engleskog jezika.

Tačan broj stipendija i raspodela po oblastima biće određeni nakon završetka postupka izbora, u skladu sa poslovnim prioritetima i mogućnostima Hrvatske narodne banke.

Obaveze stipendista

dostavljanje potvrde o redovnom upisu svakog narednog semestra

dostavljanje potvrde o položenim ispitima i proseku nakon svake studijske godine

završetak studija najkasnije šest meseci nakon završetka poslednjeg upisanog semestr

obavljanje stručne studentske prakse u Hrvatskoj narodnoj banci do 25 dana za svaku godinu primanja stipendije.



Obaveza Hrvatske narodne banke: isplata stipendije od 600 evra neto mesečno, počev od meseca nakon potpisivanja ugovora

redovna mesečna isplata stipendije do završetka studija

omogućavanje obavljanja studentske stručne prakse u skladu sa poslovnim potrebama

omogućavanje korišćenja stručne biblioteke Hrvatske narodne banke

Ako Hrvatska narodna banka iskaže interes za zapošljavanje, stipendista je obavezan da se po završetku studija zaposli u banci kao pripravnik, a zatim da ostane zaposlen najmanje onoliko dugo koliko je primao stipendiju (period pripravništva uračunava se u radni staž).

Ako stipendista bez opravdanog razloga odbije zaposlenje ili ne ostane na radu u predviđenom roku (osim u slučaju ličnog ili poslovno uslovljenog otkaza), dužan je da vrati iznos primljenih stipendija.

Popunjena prijavnica dostavlja se u Word formatu elektronskim putem na adresu: natjecajizastudente@hnb.hr

(sa naznakom „PRIJAVA ZA DODELU STIPENDIJE HNB – 2026.”), zajedno sa ostalom skeniranom dokumentacijom.

Prijave bez priloženih traženih dokumenata neće se razmatrati.

Kurir Biznis/Poslovni.hr