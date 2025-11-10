Slušaj vest

Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao je Konkurs za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena studija na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2025/26. godinu. Konkurs je otvoren za prijave do 25. novembra.

Predviđeno je stipendiranje do 300 najboljih studenata koji će biti rangirani u skladu sa Listom vodećih svetskih univerziteta. Listu vodećih svetskih univerziteta čine Lista prvih 500 vodećih univerziteta sa važeće Liste Academic Ranking of World Universities (ARWU) – „Šangajska lista“ i Lista visokoškolskih ustanova iz oblasti umetnosti i može se pronaći na zvaničnom sajtu Fonda za mlade talente: https://fondzamladetalente.gov.rs/

Kao i prethodne školske godine, samo u slučaju manjeg broja prijavljenih kandidata od maksimalnog broja od 300 stipendija, lista dobitnika će se proširiti kandidatima koji su upisani na studijski program koji se nalazi na stručnim listama Global Ranking of Academic Subjects u prvih 150 mesta u jednoj od 5 stručnih oblasti. Stručne liste Global Ranking of Academic Subjects su dostupne ovde: https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2024

Prijava na Konkurs se vrši elektronskim putem, korišćenjem usluge eTalenti na portalu eUprava, za šta je neophodno da kandidati poseduju aktivan nalog na eUpravi i da budu prijavljeni preko ConsentID mobilne aplikacije.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović istakao je da je ova usluga na Portalu potpuno besplatna i da je jedini preduslov da se kandidati koji podnose zahtev za stipendiju prijave mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Foto: Shutterstock

- Velika prednost za studente i ove godine je da nisu u obavezi da dolaze u Srbiju kako bi potpisali Ugovor o stipendiranju. Sada imaju mogućnost, pored davanja ovlašćenja za potpis ugovora, da sami potpišu ugovor kvalifikovanim elektronskim potpisom ili potpisom u klaudu - rekao je Jovanović.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice, kao i da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište. Pored toga, kandidati ne smeju biti stariji od 27 godina ukoliko su studenti studija drugog stepena, odnosno od 29 godina ako su studenti studija trećeg stepena do datuma raspisivanja Konkursa. Takođe, neophodno je da su kandidati upisani na godinu studija drugog ili trećeg stepena na vodećim svetskim univerzitetima u školskoj 2025/2026. godini i da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku osnovnih akademskih studija.

Za instaliranje aplikacije potrebno je preuzeti parametre u najbližoj ekspozituri Pošte Srbije ili u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije, ukoliko se kandidat nalazi u inostranstvu.

Fond za mlade talente se nalazi u sastavu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i tokom 17 godina postojanja dodeljeno je više od 40.000 stipendija i nagrada studentima i učenicima srednjih škola.

Konkurs za prijave je otvoren od 10. novembra do 25. novembra, a za više informacija o samom konkursu posetite stranicu: www.fondzamladetalente.gov.rs