U prvih devet meseci 2025. godine OTP Grupa je ostvarila izvanredne rezultate i potvrdila snažne finansijske performanse. Od početka godine ostvarena je kumulirana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 86 milijardi forinti, odnosno 2,2 milijarde evra i ROE od 22,7%, uz ravnomerno priznavanje posebnih rashoda (specijalni bankarski porezi u Mađarskoj, nadzorni izdaci u Bugarskoj, Mađarskoj i Sloveniji) proknjiženih na početku godine u ukupnom iznosu za celu godinu.

Prijavljena kumulirana dobit nakon oporezivanja, bez iskrivljujućeg efekta gorepomenutih posebnih stavki dostigla je 849 milijardi forinti, odnosno 2,1 milijardu evra, što predstavlja povećanje od 3% u odnosu na isti period prošle godine. Ovo je dovelo do povraćaja prinosa na kapital (ROE) u iznosu od 21,8%. Da su ove posebne stavke, priznate u jednom iznosu za celu godinu, bile ravnomerno knjižene tokom godine, profit nakon oporezivanja za devet meseci bio bi veći za 36,7 milijardi forinti, odnosno 91 milion evra.

U prvih devet meseci profit pre oporezivanja poboljšan je za 8% u odnosu na isti period prošle godine, podstaknut povećanjem operativnog profita u iznosu od 16%. U okviru toga, ukupni prihodi su porasli za 13% u odnosu na isti period prošle godine u forintama, i za 14% prilagođeno deviznom kursu i organski, dakle bez efekta prodaje rumunskog entiteta. U okviru osnovnih bankarskih prihoda, kumulirani neto prihod od kamata porastao je za 9% u odnosu na isti period prošle godine, što odgovara povećanju prilagođenom deviznom kursu i organskom rastu. Ključni pokretač koji stoji iza ovoga bio je rast obima poslovanja, uz povećanje neto kamatne marže za 2 bazna poena, na 4,30%.

Kumulirani operativni troškovi porasli su za 11% u odnosu na isti period prošle godine organski, kao i prilagođeno deviznom kursu, uglavnom zbog dvocifrenog povećanja troškova zaposlenih i amortizacije. Rast troškova zaposlenih prvenstveno je uzrokovan porastom zarada koji je najčešće premašivao iznos inflacije, dok je rastuća amortizacija u velikoj meri bila pod uticajem IT kapitalnih izdataka. Kumulirani odnos troškova i prihoda iznosio je 39,3%, pod pretpostavkom ravnomernog priznavanja već pomenutih posebnih stavki, čiji je puni godišnji iznos obračunat na početku godine u okviru jedinstvenog iznosa. Ovo predstavlja poboljšanje u poređenju sa pokazateljem za celu 2024. godinu od 41,3%.

Kreditna sposobnost je zadržala stabilnost, a osnovni pokazatelji kreditnog kvaliteta nastavili su da ukazuju na povoljne trendove. Konsolidovani krediti sa urednom otplatom (Faza 1+2) povećani su za 3% u odnosu na prethodni kvartal, čime je kumulativna stopa rasta od početka godine dostigla 10%. Konsolidovani depoziti su porasli za 4% u odnosu na prethodni kvartal i za 9% od početka godine, prilagođeno deviznom kursu. Neto odnos kredita i depozita Grupe dostigao je 74% krajem septembra 2025. godine.

Krajem septembra 2025. godine, konsolidovani koeficijent osnovnog akcijskog kapitala Tier 1 (CET1) prema MSFI u okviru prudencijalnog obima konsolidacije dostigao je 18,4%, što predstavlja smanjenje od 0,5 p.p. u odnosu na kraj 2024. godine, ali i poboljšanje od 0,4 p.p. u odnosu na prethodni kvartal. Konsolidovani koeficijent adekvatnosti kapitala (CAR) iznosio je 20,1% krajem septembra, što predstavlja smanjenje od 0,2 p.p od početka godine.

Rukovodstvo OTP grupe potvrdilo je svoje ranije smernice u vezi sa učinkom Grupe u 2025. godini, jer ne očekuju značajne promene poslovnog okruženja, uz dalji nastavak geopolitičke neizvesnosti.