Slušaj vest

Mnogi vozači u Srbiji su se bar jednom našli u nezgodnoj situaciji, uđu greškom na auto-put, shvate da su pogrešili i pokušaju odmah da izađu, a na rampi ih sačeka račun kao da su prešli celu trasu.

Razlog je jednostavan: sistem ne prepoznaje gde ste ušli. Ako niste uzeli kartu na ulazu ili sistem ne registruje vaš prolaz, računar automatski obračunava najdužu moguću relaciju, što može značiti i putarinu veću od 1.000 dinara, čak i ako ste na putu bili svega nekoliko minuta.

Kako dolazi do ovoga?

Najčešće se radi o greški, vozač promaši izlaz, pogrešno skrene, pa pokuša da se odmah vrati. Međutim, bez karte ili elektronskog taga, sistem ne zna gde je putovanje počelo i automatski primenjuje maksimalnu tarifu.

Na primer, ako je kilometar auto-puta prosečno oko 5,5-6 dinara, sistem može da vam naplati čitav put kao da ste vozili, recimo, od Beograda do Preševa, što trenutno košta 1.970 dinara za putnički automobil.

Opština u Meksiku ukida zatamnjena stakla na vozilima Foto: Screenshot RTS

Šta da uradite ako se to desi?

Ako ste greškom ušli i odmah izašli, postoji šansa da izbegnete punu naplatu, ali to zavisi od radnika na rampi.

Preporučuje se:

- odmah objasnite situaciju radniku na rampi,

- sačuvajte račun i zatražite objašnjenje,

- ako smatrate da ste neopravdano naplaćeni, pošaljite prigovor JP „Putevi Srbije“ na mejl info@putevi-srbije.rs ili pozovite 0800-100-104.

Kako da izbegnete problem?

- Uvek uzmite kartu na ulazu, to je dokaz odakle ste krenuli.

- Ako ste pogrešili odmah nakon ulaska, zaustavite vozilo bezbedno i obratite se osoblju.

- Ako koristite TAG uređaj, sistem automatski registruje ulazak i izlazak i eliminiše mogućnost greške.

Foto: Aleksei Marinchenko / Panthermedia / Profimedia

Tačne cene putarina (putnička vozila - 2025.)

Za vožnju od Beograda do Niša, u dužini od približno 235 kilometara, putarina iznosi oko 1.170 dinara.

Na pravcu Beograd - Subotica, koji je dug oko 190 kilometara, cena putarine je 830 dinara.

Vožnja između Novog Sada i Sremske Mitrovice (oko 75 kilometara) košta 330 dinara, dok se za deonicu Ruma - Beograd, dugu približno 60 kilometara, plaća 290 dinara.

Najduža među navedenima, relacija Beograd - Preševo, duga oko 390 kilometara, naplaćuje se 1.970 dinara.

Ako sistem ne prepozna vaš ulaz, računa se maksimalna cena za konkretnu relaciju, bez obzira na to koliko ste zaista vozili.

A ako izgubite kartu?

Bez karte nema dokaza o mestu ulaska.

Sistem automatski primenjuje najvišu moguću tarifu, pa i kratko putovanje može da vas košta kao da ste prešli celu Srbiju.

Zato uvek čuvajte kartu do izlaska ili koristite elektronski sistem naplate (TAG).

Greška pri ulasku na auto-put može skupo da vas košta. Pravilo je jasno - bez karte, sistem pretpostavlja da ste prešli najdužu moguću deonicu.

Uz malo pažnje i komunikacije sa osobljem, lako možete izbeći da za minut vožnje platite kao da ste putovali od Beograda do juga zemlje.