Sa ovim čuvenim automobilima ne možete da pogrešite: Lista vozila koja je najizdržljivija na putu, čak i polovna
Švedska platforma za aukcije vozila Kvdbil nedavno je istražila stanje baterija više od 1.300 polovnih električnih automobila i plug-in hibrida.
Uglavnom, osam od deset pregledanih automobila još uvek je u izvrsnom stanju, što se pokazalo nakon što je Kvdbil testirao takozvano stanje zdravlja (SOH) baterija. Merenje pokazuje koliki kapacitet baterije još ima u poređenju s novim baterijama.
Većina polovnih električnih automobila i dalje ima iznad 90 odsto kapaciteta baterije, čak i nakon nekoliko godina korišćenja, pišu novine Göteborgs-Posten.
Martin Rejnholdson, koji je vodio ovo testiranje, objasnio je da je to delimično posledica napredne tehnologije hlađenja modernih baterijskih paketa i pametne kontrole temperature.
To razbija mit da su polovna električna vozila nepouzdana.
Zaključak za kupce polovnih električnih automobila je da se Kia nameće kao najbolja opcija, budući da ta marka u proseku postiže najbolje rezultate za hibride i električne automobile.
Drugi zaključak je da je zabrinutost zbog brzog propadanja baterija u polovnim električnim automobilima uglavnom neutemeljena. Istraživanje pokazuje da polovni električni automobili mogu biti i ekološki prihvatljivi i finansijski razuman izbor.
Rejnholdson naglašava da, premda marka i model igraju važnu ulogu, korisničke navike, klima i starost automobila barem su jednako važni za vek trajanja baterije.
- Na primer, važno je ne puniti prečesto iznad 80 odsto, ne izlagati vozilo ekstremnoj toploti ili hladnoći i ne koristiti često brze punjače. Ako se toga pridržavate, prosečni paket baterija u praksi gubi samo nekoliko procenata kapaciteta godišnje.
Kvdbil je objavio liste deset najboljih plug-in hibrida i EV, kada su u pitanju kvalitet i dugotrajnost baterije.
Top 10 najboljih baterija za plug-in hibride
- Kia Sportidž
- Kia Optima
- Volvo XC60
- Kia Sid
- Volvo V60
- Peugeot 3008
- BMW 530e
- Volkswagen Passat GTE
- BMW X1
- BMW 330e
Top 10 najboljih baterija za električne automobile
- Kia EV6
- Kia e-Niro
- Tesla Model Y
- Opel Moka-e
- Mazda MX-30
- Audi Q4 e-tron
- Fiat 500
- Volvo XC40 Ričardž
- Citroen e-C4
- Volkswagen ID.4
BiznisKurir/Revijahak