Švedska platforma za aukcije vozila Kvdbil nedavno je istražila stanje baterija više od 1.300 polovnih električnih automobila i plug-in hibrida.

Uglavnom, osam od deset pregledanih automobila još uvek je u izvrsnom stanju, što se pokazalo nakon što je Kvdbil testirao takozvano stanje zdravlja (SOH) baterija. Merenje pokazuje koliki kapacitet baterije još ima u poređenju s novim baterijama.

Većina polovnih električnih automobila i dalje ima iznad 90 odsto kapaciteta baterije, čak i nakon nekoliko godina korišćenja, pišu novine Göteborgs-Posten.

Martin Rejnholdson, koji je vodio ovo testiranje, objasnio je da je to delimično posledica napredne tehnologije hlađenja modernih baterijskih paketa i pametne kontrole temperature.

To razbija mit da su polovna električna vozila nepouzdana.

Zaključak za kupce polovnih električnih automobila je da se Kia nameće kao najbolja opcija, budući da ta marka u proseku postiže najbolje rezultate za hibride i električne automobile.

Drugi zaključak je da je zabrinutost zbog brzog propadanja baterija u polovnim električnim automobilima uglavnom neutemeljena. Istraživanje pokazuje da polovni električni automobili mogu biti i ekološki prihvatljivi i finansijski razuman izbor.

Rejnholdson naglašava da, premda marka i model igraju važnu ulogu, korisničke navike, klima i starost automobila barem su jednako važni za vek trajanja baterije.

- Na primer, važno je ne puniti prečesto iznad 80 odsto, ne izlagati vozilo ekstremnoj toploti ili hladnoći i ne koristiti često brze punjače. Ako se toga pridržavate, prosečni paket baterija u praksi gubi samo nekoliko procenata kapaciteta godišnje.

Kvdbil je objavio liste deset najboljih plug-in hibrida i EV, kada su u pitanju kvalitet i dugotrajnost baterije.

Top 10 najboljih baterija za plug-in hibride

  • Kia Sportidž
  • Kia Optima
  • Volvo XC60
  • Kia Sid
  • Volvo V60
  • Peugeot 3008
  • BMW 530e
  • Volkswagen Passat GTE
  • BMW X1
  • BMW 330e

Top 10 najboljih baterija za električne automobile

  • Kia EV6
  • Kia e-Niro
  • Tesla Model Y
  • Opel Moka-e
  • Mazda MX-30
  • Audi Q4 e-tron
  • Fiat 500
  • Volvo XC40 Ričardž
  • Citroen e-C4
  • Volkswagen ID.4

