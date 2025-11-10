Slušaj vest

Švedska platforma za aukcije vozila Kvdbil nedavno je istražila stanje baterija više od 1.300 polovnih električnih automobila i plug-in hibrida.

Uglavnom, osam od deset pregledanih automobila još uvek je u izvrsnom stanju, što se pokazalo nakon što je Kvdbil testirao takozvano stanje zdravlja (SOH) baterija. Merenje pokazuje koliki kapacitet baterije još ima u poređenju s novim baterijama.

Većina polovnih električnih automobila i dalje ima iznad 90 odsto kapaciteta baterije, čak i nakon nekoliko godina korišćenja, pišu novine Göteborgs-Posten.

Martin Rejnholdson, koji je vodio ovo testiranje, objasnio je da je to delimično posledica napredne tehnologije hlađenja modernih baterijskih paketa i pametne kontrole temperature.

To razbija mit da su polovna električna vozila nepouzdana.

Zaključak za kupce polovnih električnih automobila je da se Kia nameće kao najbolja opcija, budući da ta marka u proseku postiže najbolje rezultate za hibride i električne automobile.

Drugi zaključak je da je zabrinutost zbog brzog propadanja baterija u polovnim električnim automobilima uglavnom neutemeljena. Istraživanje pokazuje da polovni električni automobili mogu biti i ekološki prihvatljivi i finansijski razuman izbor.

Rejnholdson naglašava da, premda marka i model igraju važnu ulogu, korisničke navike, klima i starost automobila barem su jednako važni za vek trajanja baterije.

Punjenje električnog automobila Foto: Robin Utrecht / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Na primer, važno je ne puniti prečesto iznad 80 odsto, ne izlagati vozilo ekstremnoj toploti ili hladnoći i ne koristiti često brze punjače. Ako se toga pridržavate, prosečni paket baterija u praksi gubi samo nekoliko procenata kapaciteta godišnje.

Kvdbil je objavio liste deset najboljih plug-in hibrida i EV, kada su u pitanju kvalitet i dugotrajnost baterije.

Top 10 najboljih baterija za plug-in hibride Kia Sportidž

Kia Optima

Volvo XC60

Kia Sid

Volvo V60

Peugeot 3008

BMW 530e

Volkswagen Passat GTE

BMW X1

BMW 330e Top 10 najboljih baterija za električne automobile Kia EV6

Kia e-Niro

Tesla Model Y

Opel Moka-e

Mazda MX-30

Audi Q4 e-tron

Fiat 500

Volvo XC40 Ričardž

Citroen e-C4

Volkswagen ID.4