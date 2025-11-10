Slušaj vest

Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike razgovarali su danas sa delegacijom kineskih kompanija „Čajna enerdži internešnal grup“ (China Energy International Group) i „Sinopek“ (China Petroleum Corporation, Sinopec).

Glavna tema sastanka bila je mogućnost saradnje na realizaciji projekta izgradnje rafinerije nafte u Smederevu, za koji je prošle godine potpisan Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i „Čajna enerđi internešnл grup“.

Predstavnici Ministarstva informisali su članove kineske delegacije o postojećim rafinerijskim kapacitetima u Republici Srbiji, planovima za diverzifikaciju snabdevanja sirovom naftom izgradnjom naftovoda Srbija-Mađarska, kao i aktuelnoj problematici u vezi sa snabdevanjem domaćeg tržišta sirovom naftom nakon isteka licence Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) „Naftnoj industriji Srbije (NIS)“.

Ministarstvo energetike i „China Energy" planiraju saradnju u sektoru nafte - razgovarali na temu izgradnje rafinerije u Smederevu

Predstavnici Ministarstva informisali su kinesku delegaciju i da su u proceduri tri nova zakona koji uređuju oblast nafte, gasa i obaveznih rezervi nafte, naftnih derivata i gasa. Nacrti zakoni su do 10. novembra u javnoj raspravi, a očekuje se da će Narodna skupština o njima raspravljati do kraja godine.

Predsednik „Sinopec inžinjering grupe“ (Sinopec Engineering Group) Džang Ksinming predstavio je portfolиo kompanije u Kini i inostranstvu, iskustvo i ekspertizu u projektima nafte, gasa i vodonika. On je izrazio uverenje da kompanija, sa svojim iskustvom i tehnologijama, zajedno sa svojim partnerima, može doprineti razvoju sektora nafte i gasa u Srbiji, petrohemijskoj industriji, kao i ukupnom procesu energetske tranzicije.

Sastanku su prisustvovali predsednik „Čajna enerđi internešnл“ za Južnu Aziju i Centralnu i Istočnu Evropu, Vang Bo, kao i predstavnici kompanije GPEC, podružnice „Sinopecа“ specijalizovane za usluge projektovanja i izgradnje u petrohemijskoj industriji.