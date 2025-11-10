Slušaj vest

U kineskom gradu Sjamenu otvorena je prva srpska prodavnica. Kupcima iz Kine na jednom mestu dostupne su domaće rakije, vina, džemovi, med i brojni prehrambeni proizvodi.

Prema rečima ministarke privrede Adrijane Mesarović, u planu je da se koncept prodaje proširi i na druge gradove.

Istovremeno, kineski maloprodajni lanac Sišan u Sjamenu počeo je sa prodajom 75 srpskih proizvoda. Sa "Sjamen erlajnsom" nastavljeni su pregovori da se domaći proizvodi nađu na letovima te avio-kompanije.

Note srpskog vina iznenadile su ga na sajmu investicija i trgovine u Sjamenu pre tri godine i podstakle da istražuje srpske proizvode dostupne u Kini.

Je Šivang danas vodi prodavnicu na čijim je policama isključivo ono što nosi oznaku "proizvedeno u Srbiji"“. U uspeh, kaže, ne sumnja.

"Nakon niza međusobnih poseta visokih zvaničnika Srbije i Kine otišao sam u Beograd na 'Vinsku viziju' kako bih isprobao jedno po jedno vino i odabrao proizvode. Ovde su jako popularni vino i rakija, od hrane najviše se prodaju med i džemovi. Kinezi još nisu upoznati sa tartufima iz Srbije, ali mnogo im se dopadaju proizvodi napravljeni od 100 odsto voća", rekao je Je Šivang, zvanični uvoznik srpskih proizvoda.

Rakija je, kaže, veoma zanimljiv proizvod.

"Imamo jedan bar u Sjamenu čiji je vlasnik od mene počeo da kupuje rakiju za koktele i napravio uspešnu priču. Koktel sa rakijom je ušao u tri najprodavanija proizvoda iz njegovog menija", rekao je Je Šivang.

Novi kontejneri robe kreću polovinom novembra

Vrata prodavnice svečano su otvorena u prisustvu srpske i kineske delegacije.

I to nije jedino mesto gde se može naći srpska roba. Kineski maloprodajni lanac uvrstio je u stalnu ponudu 75 proizvoda osam proizvođača. Na rafovima je prvi kontingent robe, novi kontejneri kreću polovinom novembra. Iz Srbije s ljubavlju - to je slogan pod kojim se srpski brendovi predstavljaju kineskim kupcima.

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da su imali razgovore sa njihovim menadžmentom da ih animiraju da se srpski proizvodi nađu u svim njihovim prodavnicama imajući u vidu koliko prodavnica imaju samo u ovoj provinciji, a oni su dostupni na teritoriji čitave zemlje.

"Ovo je jedna od najprometnijih lokacija kada je u pitanju njihov market i odatle su s namerom i krenuli. Oni su apsolutno cenovno konkurentni u odnosu na kineske proizvođače, ali i na neke druge proizvođače koje ova kineska kompanija uvozi. Ono u šta sam ih ja uverila, a oni će u kratkom roku sami shvatiti, jeste da je srpska roba kvalitetna", rekla je Mesarovićeva.

Istakla je da očekuje da će spoljna trgovina sa tom provincijom rasti i dodala da je cilj da Srbija bude zastupljenija u trgovinskim lancima drugih provincija.

Srpska kuća trebalo bi da bude otvorena iduće godine

Da Srbija bude još vidljivija u provinciji Fuđijen na jugozapadu Kine, zadatak je Srpske kuće koja bi trebalo da bude otvorena iduće godine.

Mesto gde se gradi Srpska kuća nije slučajno odabrano. Nalazi se na obali Južnog kineskog mora i to tačno kod međunarodnog jahting kluba gde se dnevno na brod ukrca do 8.000 kineskih turista. Svako ko bude kupio kartu za brod, dobiće i ulaznicu za srpsku kuću.

Nije ni Sjamen slučajno odabran kao polazna tačka za sistemski ulazak u kineske prodavnice. U njemu se Srbija gotovo deceniju predstavlja na sajmu trgovine. Ujedno je i omiljena domaća turistička destinacija Kineza.

U Sjamenu centrala "Ziđina"

Danijel Nikolić, predstavnik "Instituta za pojas i put", izjavio je da je Sjamen grad koji ima šest, šest i po miliona stanovnika, što po svojoj brojnosti odgovara našoj državi gotovo u celosti i da se tu nalazi centrala "Ziđina".

"I kao što na teritoriji Borskog okruga retko ćete pronaći porodicu koja nema neke veze sa 'Ziđinom', isto tako i baš ovde u Sjamenu, gotovo svi stanovnici imaju neke veze sa Ziđinom i lokalni mediji su puni vesti o kompaniji. Što samim tim znači da su puni vesti o Republici Srbiji i uspesima koje je 'Ziđin' postiže u našoj zemlji", rekao je Nikolić.

Srpskom kućom upravlja "Institut za pojas i put" sa zadatkom da poveže privredu, kulturu i mlade Srbije i Kine. Korak ka tome je Sporazum o strateškom partnerstvu između Instituta i kineske "Sišajn grupe" za plasman srpskih proizvoda, ali i promociju Srbije kao turističke destinacije kampanjom u maloprodajnom lancu.