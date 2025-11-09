Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede, Adrijana Mesarović, sastala se sa Džou Zujijem, partijskim sekretarom Komunističke partije NR Kine provincije Fuđijen, a zatim i bila njegova gošća na svečanoj večeri koju je priredio povodom posete delegacije Vlade Republike Srbije pokrajini Fuđijen.

- Ponosni smo što nastavljamo da gradimo naše čelično prijateljstvo, razvijamo sveobuhvatnu privrednu saradnju i intenzivan politički dijalog na svim nivoima, da zajedno gradimo zajednicu sa zajedničkom budućnošću utemeljenu na velikom prijateljstvu naša dva predsednika – Republike Srbije Aleksandra Vučića i Narodne Republike Kine Si Đinpinga - navela je Mesarović.

Srbija će, kako je rekla Mesarović, uvek biti zahvalna kineskim prijateljima na principijelnom stavu i podršci po pitanju AP Kosova i Metohije, i zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije.

- Država Srbija će uvek podržavati politiku „jedne Kine“. Naša dva naroda koje vezuje čelično prijateljstvo su i partneri koji grade konkretne projekte, nova radna mesta i zajedničke uspehe - izjavila je Mesarović.

Mesarović je upoznala Zujija sa prednostima dalje ekonomske saradnje u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini sa NR Kinom, koji ima ogroman potencijal i omogućava još veću privrednu razmenu i dostupnost srpskih proizvoda na kineskom tržištu.