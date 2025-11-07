Slušaj vest

Privredna komora NR Kine, koja okuplja više od 300.000 kompanija, uskoro će biti otvorena u Beogradu. Predsednik Privredne komore NR Kine Ren Hongbin na sastanku u Pekingu zvanično je obavestio predsednika Privredne komore Srbije (PKS) Marka Čadeža da je počela i formalna procedura osnivanja predstavništva ove poslovne asocijacije u Srbiji.

Čadež je nakon sastanka sa Hongbinom, sa kojim je otvorio veliki forum inicijative „Pojas i put“, rekao da dolazak kineske privredne komore otvara ogromne mogućnosti saradnje naše privrede i Kine.

„Ono što je možda najvažnije i najlepša vest koju donosimo sa ovog foruma ‘Road and Belt’ jeste da je Privredna komora NR Kine započela proceduru otvaranja predstavništva u Beogradu. To je važna vest, na ovome radimo već neko vreme. Danas smo od našeg prijatelja, predsednika Privredne komore NR Kine Ren Hongbina, dobili tu informaciju. On je veoma srećan što će Privredna komora NR Kine biti u Beogradu i odavde komunicirati sa celim regionom“, rekao je u predsednik PKS.

Foto: Privredna Komora Srbije

Čadež je naglasio da je u razgovoru sa kolegom Hongbinom govorio o tome da Srbija bude „pametna raskrsnica“ u novom poglavlju razvoja inicijative „Pojas i put“, jer je naša zemlja već prepoznata kao veliki regionalni centar inovativnih startapova i IT kompanija.

„Razgovarali smo o podizanju inicijative ‘Pojas i put’ na jedan viši nivo, kako da se dublje integrišemo kada su u pitanju zelena ekonomija, održivost i, pre svega, digitalizacija. To je ono gde Srbija ima svoje mesto i velika je čast što su naši kineski prijatelji prepoznali potencijal naše zemlje da bude jedna vrsta „smart crossroad“, pametne raskrsnice“, rekao je Čadež.

Foto: Privredna Komora Srbije

Predsednik PKS podseća da je Srbija kao zemlja jedina bila pozvana da zajedno sa predsednikom Privredne komore NR Kine otvori ovu konferenciju, što je velika čast. Dodaje da je sa kineskim kolegom Hongbinom na sastanku razgovarao i o drugim pitanjima posvećenim jačanju saradnje, među kojima je i učešće NR Kine na specijalizovanoj izložbi EKSPO 2027 u Beogradu. Kako ističe, Hongbin je direktno zadužen za učešće NR Kine na ovoj izložbi, a očekuje se da će kineski paviljon biti jedan od najimpozantnijih.

„Mnogo novih stvari smo dogovorili. Za tri nedelje ćemo ponovo biti u Kini i razgovaraćemo o ‘Land and Sea International Trade Corridor‘-u, čiji smo mi osnivači zajedno sa 18 drugih zemalja i gde smo prepoznati kao inicijator digitalizacije tog koridora. Kada je u pitanju digitalna saradnja između instituta, akceleratora, startap sistema dogovoreno je da to bude koordinisano iz Srbije, to je velika čast za nas“, poručio je Čadež.

Foto: Privredna Komora Srbije

Privredna komora NR Kine, koja deluje pod okriljem Kineskog saveta za promociju međunarodne trgovine, okuplja više od 300.000 firmi, među kojima su najznačajnije državne kompanije, nacionalne finansijske institucije, kao i veliki broj poznatih privatnih i preduzeća sa stranim kapitalom. Sve ovo ih čini jednom od najuticajnijih poslovnih asocijacija u NR Kini i svetu.

Ova organizacija ima mrežu od preko 800 lokalnih i industrijskih udruženja širom NR Kine, što dodatno proširuje doseg i uticaj organizacije. Kineska međunarodna privredna komora ima svoja predstavništva u sedištu EU u Briselu, Italiji, Francuskoj, Poljskoj i Rusiji. Uskoro će otvoriti i predstavništvo u Srbiji, koja je nakon zaključenog Sporazuma o slobodnoj trgovini povećala svoj izvoz za više od 50 procenata. Kineske kompanije u Srbiji zapošljavaju oko 30.000 radnika.

Marko Čadež, predsednik PKS Izvor: PKS

Čadež je podsetio i na uspešnu promociju naših kompanija na ovogodišnjem 8. Međunarodnom kineskom sajmu uvoza, gde se predstavlja oko 20 srpskih kompanija, što, kako je istakao, potvrđuje rastuće interesovanje za proizvode iz Srbije na kineskom tržištu.