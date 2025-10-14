Slušaj vest

Najveći svetski događaj za startape i investitore, „EXPAND NORTH STAR 2025“, zvanično je otvoren danas u Dubaiju, a Nacionalni paviljon Srbije, na kome se predstavlja više od 20 naših startapa, obišao je šeik Mansur bin Mohamed Al Maktum, sin vladara Dubaija Mohameda bin Rašida al Maktuma i razgovarao sa predstavnicima Privredne komore Srbije i našim inovativnim kompanijama, saopštila je PKS.

U okviru ovog događaja koji se održava pod okriljem GITEX GLOBAL potpisan je i Memorandum o saradnji koji garantuje prisustvo Srbije i 2026. godine na ovom najvećem svetskom tehnološkom sajmu.

Memorandum su potpisali predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i Trixie LohMirmand, direktorka GITEX GLOBAL i izvršna potpredsednica Dubai World Trade Centra, a ovo partnerstvo predstavlja nastavak strateškog pozicioniranja Srbije na globalnoj  tehnološkoj sceni i značajan je korak ka daljoj internacionalizaciji domaćeg IT i inovacionog sektora.

Foto: PKS/Boban Ristić

Tokom prvog dana manifestacije, predsednik PKS Marko Čadež obišao je srpske startapove na nacionalnom paviljonu, razgovarao sa osnivačima i članovima timova i pružio podršku njihovim naporima da osvoje nova tržišta i povežu se sa investitorima.

„Srpski startapovi imaju šta da ponude svetu – znanje, inovaciju i hrabrost da izađu na globalno tržište. Ovo je sjajna prilika ne samo da predstave svoje proizvode i ideje, već i da steknu nove partnere, investitore i prijatelje iz čitavog sveta. Naše prisustvo ovde nije slučajno – to je rezultat kontinuiranog rada na internacionalizaciji i prepoznavanju Srbije kao tehnološkog čvorišta ovog dela Evrope“, izjavio je Čadež nakon obilaska paviljona.

Predsednik PKS sastao se i sa predsednikom Privredne komore Dubaija Muhamedom Lutom sa kojim je razgovarao o budućoj sradanji dve poslovne asocijacije.

Lepa vest već prvog dana događaja — srpski startap Baby FM ušao je u polufinale prestižnog takmičenja Supernova Challenge, čime se našao među top 100 startapova na svetu.

Kompanija Baby FM, članica srpske delegacije, razvila je nosivi uređaj za kontinuirano i realno-vremensko praćenje telesne temperature sa prediktivnom analitikom. Ovaj uređaj kliničke preciznosti koristi veštačku inteligenciju za rano otkrivanje infekcija i pruža podršku roditeljima i pedijatrima u donošenju pravovremenih zdravstvenih odluka.

Osim u pedijatriji, Baby FM proširuje svoju inovaciju i na polje veterine kroz proizvod Pet FM – pametni nosivi uređaj za praćenje zdravlja kućnih ljubimaca, koji se već testira u Srbiji i Kaliforniji u saradnji sa kompanijom Rise Pet Health.

Foto: PKS/Boban Ristić

„EXPAND NORTH STAR“ predstavlja jedinstvenu platformu za povezivanje startapova sa investitorima, korporativnim partnerima i medijima, pružajući kompanijama priliku da osvoje nova tržišta, ostvare investicije i pozicioniraju se kao lideri u svojim oblastima.

Ovogodišnje izdanje „EXPAND NORTH STAR 2025“ obuhvata širok spektar inovacija i tehnoloških rešenja, a startapovi koji učestvuju pokrivaju sve najvažnije sektore: veštačka inteligencija (AI), finansijske tehnologije (fintech), zdravstvene tehnologije (healthtech), obrazovne tehnologije (edtech), mobilne aplikacije, e-trgovina (e-commerce), klimatske tehnologije (climate tech), agrotehnologije (agritech), gejming, blokčejn i Web3.

Srbija je zemlja partner.

Kurir.rs/Foto: Boban Ristić PKS

