Kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji tendera, platforma treba da omogući kontinuirani nadzor nad glavnim blockchain mrežama, prepoznavanje transakcija povezanih sa Srbijom i automatsko obaveštavanje analitičara o sumnjivim kretanjima sredstava.

- Predloženo rešenje treba da kombinuje javno dostupne blockchain podatke, mrežno osmatranje i naprednu analitiku kako bi omogućilo da se službeni zahtev za identitet vlasnika novčanika pošalje već nekoliko minuta nakon uočene sumnjive transakcije - stoji u tenderskoj dokumentaciji.