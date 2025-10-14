Slušaj vest

Kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji tendera, platforma treba da omogući kontinuirani nadzor nad glavnim blockchain mrežama, prepoznavanje transakcija povezanih sa Srbijom i automatsko obaveštavanje analitičara o sumnjivim kretanjima sredstava.

- Predloženo rešenje treba da kombinuje javno dostupne blockchain podatke, mrežno osmatranje i naprednu analitiku kako bi omogućilo da se službeni zahtev za identitet vlasnika novčanika pošalje već nekoliko minuta nakon uočene sumnjive transakcije - stoji u tenderskoj dokumentaciji.

Sistem treba da prati deset vodećih kriptovaluta prema obimu trgovanja: Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDC, First Digital USD (FDUSD), Solana (SOL), BNB, Dogecoin (DOGE), XRP i Sui (SUI).

Tender ističe 10. novembra.

BiznisKurir/eKapija

