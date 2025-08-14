Slušaj vest

Bitkoin je u sredu uveče nakratko dostigao novi rekord, pošto je prvi put premašio 124.000 dolara, nadmašivši prethodni rekord od 123.000 dolara postavljen prošlog meseca, pre nego što je potom zabeležila pad.

Vrednost bitkoina je nedavno naglo porasla, podstaknuta regulatornim promenama u Sjedinjenim Američkim Državama pod predsednikom Donaldom Trampom, snažnim pristalicom kripto sektora, piše mediji.

Najnoviji rast dogodio se kako su investitori postajali sve sigurniji da bi Federalne rezerve Sjedinjenih Država mogle da smanje kamatne stope u septembru.

Rastu cena dodatno je doprinela i objava kompanije MicroStrategy Inc., koja posluje pod imenom Strategy, da su njeni bitkoin poslovi dostigli rekordnu vrednost od 77,2 milijarde dolara.

I druge kriptovalute su u porastu. Itirijum se kreće na oko 4.700 dolara, što je samo 3% ispod svog rekordnog maksimuma iz novembra 2021. godine od 4.878 dolara.