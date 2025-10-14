Slušaj vest

U periodu od 28. septembra do 4. oktobra dnevna poseta se kretala između 237.000 i 245.000 ljudi, dok je 1. oktobra zabeležen maksimum od čak 245.269 posetilaca u jednom danu. U završnici, tokom 12. i 13. oktobra, gužve su bile tolike da je pristup paviljonima bio ograničen, a čekanja su trajala satima.

Svetska izložba u Osaki trajala je od 13. aprila do 13. oktobra 2025. godine, ukupno 184 dana, i privukla više od 28 miliona posetilaca. Već krajem septembra organizatori su saopštili da je sajam dostigao maksimalan kapacitet i da su svi termini za posetu rasprodati.

Zbog ogromne potražnje, karte su prestale da se prodaju na blagajnama 26. septembra, dok je onlajn prodaja okončana 30. septembra. Poslednjih dana Ekspa hiljade ljudi svakodnevno su dolazile od ranog jutra, a redovi su se protezali stotinama metara oko ulaza i paviljona.

Nakon spektakularnog završetka u Japanu, svetska pažnja sada se okreće Srbiji. Sledeći veliki događaj biće Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd sa temom „Igra(j) za čovečanstvo: Sport i muzika za sve“, koja će se održati od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. Beograd će tada postati centar okupljanja više od 120 zemalja i nova tačka susreta inovacija, kulture i zajedništva.