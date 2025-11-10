Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović tokom svoje zvanične posete Kini boravila je u gradu Sjamenu, gde je bila gost gradonačelnika ovog grada.

- Još jednom smo potvrdili naše čelično prijateljstvo u prelepom kineskom gradu Sjamenu, i velika je čast bila biti gost gradonačelniku Sjamena gospodinu Vu Binu. Mi smo jedna mala zemlja koja može da se pohvali da se ubrzano probija na jedno od najvećih svetskih tržišta - kinesko tržište. Postoje veliki potencijali za dalju saradnju na osnovu Sporazuma o slobodnoj trgovini sa NR Kinom, i zahvalna sam što su naši kineski partneri iz Sjamena to prepoznali i što nam pružaju nemerljivu podršku - napisala je ministarka na svom Instagram nalogu.

Mesarović je istakla da će Srbija nastaviti da unapređuje i produbljuje saradnju sa Kinom u svim oblastima, naglasivši da je naša zemlja privilegovana zahvaljujući prijateljstvu i čvrstim vezama koje grade predsednici Aleksandar Vučić i Si Điping.

- Kada iza razvoja i podrške privrednim aktivnostima stoje država, gradonačelnik, partijski sekretar i guverner, a pre svih predsednik države, to predstavlja snažan signal stabilnosti i daje mogućnost za ubrzani rast i razvoj jedne ekonomije, kao što je to slučaj u NR Kini. To je potpuno drugačiji nivo ekonomskog razvoja, a posebno kada dve države zajednički podržavaju takav razvoj, Srbija i Kina. Srbija ide napred prateći politiku Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem - zaključila je Mesarović.