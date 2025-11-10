Slušaj vest

Jedan korisnik iz Hrvatske pokrenuo je zanimljivu raspravu na Redditu o cenama frizerskih usluga, nakon što je otkrio da njegov frizer ima prilično neobičan način za obračunavanje cene šišanja.

Kako je objasnio, njegov frizer cenu određuje tako što prosečnu platu u Hrvatskoj podeli sa 100.

- Imam jednog lokalnog frizera kod kog idem redovno jer mi je najbolji. Nedavno je podigao cenu muškog šišanja sa 10 na 13 evra. Kada sam ga pitao zašto, objasnio mi je da cenu formira po formuli: prosečna plata podeljena sa 100 - napisao je autor objave.

- Dakle, ako je prosečna plata u Hrvatskoj 1.300 evra, šišanje košta 13 evra. Kada prosečna plata poraste na 1.500 evra, cena će biti 15 evra. Meni to deluje pošteno, ako je moja plata porasla 30%, logično je da i frizeru poraste zarada 30% - dodao je.

Reakcije korisnika

U komentarima su se odmah pojavila različita mišljenja. Jedan korisnik je napisao:

Foto: Profimedia

- Bitno je da to njemu ima smisla. Kao privatnik može da određuje cene kako hoće, samo je pitanje da li će tržište to prihvatiti. Nije isto da li radi u centru Zagreba ili u nekom manjem mestu, jer se prosečna plata računa na nivou cele države. Ako ima mušterije, znači da cena funkcioniše.

Drugi korisnik je podelio svoje iskustvo:

- Moj brica u komšiluku naplaćuje 7 evra. Gotovo sam za tri minuta, bez zakazivanja, samo dođeš i sačekaš red. Sada već treća generacija radi u tom salonu i ne bih menjao frizera.

Treći komentar glasi:

- Naravno da je u redu, njegov salon, njegove cene. To je osnova tržišta - ponuda i potražnja. Svaki biznis teži da poveća cenu, ali tako da ne izgubi mušterije.

Autor teme se na to nadovezao:

Počeo novi krug subvencija za električne automobile Foto: Shutterstock

- Da, ali ni preterivanje nije dobro. Ako previše podigne cenu, niko neće dolaziti. Imam primer pekara koji je posle uvođenja evra duplirao cene i izgubio mušterije. Morao je da ih vrati na staro da bi mu se kupci vratili.

Jedan korisnik je kratko prokomentarisao:

- Slobodno tržište, brate! Ako ti ne odgovara, jednostavno nemoj ići kod njega. Ako propadne, sam je kriv - „play stupid games, win stupid prizes“.

Drugi je dodao:

- Sve je to u redu, do određene granice. Ali, da li je fer da tvoje povećanje plate ništa ne znači, jer sve drugo poskupi? U mom gradu je jedan frizer otvorio salon i digao cene nenormalno, ali ljudi i dalje idu kod njega - dok ide, ide.

Na kraju, jedan komentar je sve sumirao prilično direktno: