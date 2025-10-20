Berberin Bricko zanat je naučio od dede, a često šiša u kostimu

Iza zelenih vrata jedne zgrade u pozorišnoj ulici Milana Rakića na Zvezdari nalazi se berberski salon u kojem je vreme stalo i gde svaki detalj priča svoju priču. Kombinujući tradiciju i moderan, savremen pristup poslu (zakazivanje za šišanje i doterivanje brade idu preko aplikacije), Vladimir Krstanović (36) poznatiji kao Berberin Bricko napravio je mesto kakvo nije postojalo u Beogradu.

Oslanjajući se pre svega na zanat koji je naučio od dede, ali i od babe, koji su zajedno radili u svom salonu na vrhu Bulevara kralja Aleksandra, ovaj mladi čovek danas u svom kutku šiša na stotine Beograđana, njihovu decu, neretko kostimiran, kada svoje mušterije vraća u epohu.

Zanat naučio od dede

Ljubav prema berberskom zanatu stekao kao dečak, dok je kod dede Dragiše tokom raspusta radio i učio da šiša. Vladimir je rođen u Beogradu, ali se u trećoj godini sa roditeljima, sestrom i braćom preselio u Aranđelovac, gde je završio osnovnu i srednju školu.

Makaze je prvi put uzeo u ruke sa 12 godina, kada je, po dedinom savetu, vežbao šišajući ljude u bakinom selu nedaleko od Ljubovije.

Nakon toga nastavlja da radi tokom leta u Beogradu znajući već u tinejdžerskim danima šta će biti njegovo profesionalno opredeljenje.

"Baba i deda su ceo život radili kao frizeri, deka je preminuo, a baka i dalje radi. Sve su stekli sami i uvek su bili uzor čitavoj familiji kako jedan par treba da funkcioniše, da radi i zajedno da stvara.“

Vladimir Krstanović (36) poznatiji kao Berberin Bricko napravio je mesto kakvo nije postojalo u Beogradu Foto: Nenad Blagojević

"Deda me je, kao najstarijeg unuka, počeo sve češće da dovodi u Beograd u berbernicu i da mi stvara radne navike. Ujutru bismo zajedno išli na pijacu, posle toga smo otvarali lokal, ja sam čistio ispred, brisao izlog, ogledala i radio uz njegov nadzor i zarađivao novac. Sećam se da sam u jednom trenutku imao veću platu nego moji roditelji u Aranđelovcu“, kaže Vladimir za Priče sa dušom.

Postao gazda sa 29 godina

"Posle završene škole, a pre nego što sam krenuo u srednju, deda me je upisao na devetomesečni kurs na jednom privatnom univerzitetu u Beogradu. Nakon toga sam imao praksu, usavršavao se na više mesta i po završetku škole potpuno se posvetio ovom zanatu. Svoju radnju imam od svoje 29. godine“, kaže Vladimir.

Dedu Dragišu ljudi su zvali Gile brica, a Vladimir je za sebe smislio drugačije ime koje danas nosi njegov brend – Berberin Bricko.

I on i deda su krenuli da rade u istim godinama, deda početkom pedesetih godina, a Vladimir početkom dvehiljaditih.

"Pošto ima previše "brica“, a i ta reč je danas nekako pase, hteo sam da svom salonu dam zvučno ime, koje će biti drugačije, a da ljudima odmah bude jasno čime se bavim. Tako je nastao Berberin Bricko koji postoji već šest godina.“

Berbernica u Viktorijanskom stilu Foto: Nenad Blagojević

Vladimirovi klijenti su muškarci koji se kod njega šišaju i sređuju bradu godinama, zatim mušterije koje su dolazile kod njegovog dede i njihovi naslednici, kao i nove generacije koje su za Bricka saznale preko društvenih mreža.

Zakazivanje onlajn

U salonu pored njega rade još trojica kolega, među kojima je i njegov brat Stefan, a sve usluge se zakazuju onlajn, preko aplikacije na telefonu.

"Ljudi ovde dolaze jer su zadovoljni uslugama i ambijentom, jer ne vole da menjaju frizere, a i kako kažu u svojim utiscima „jer vide da živim ovaj posao i da sam mu potpuno posvećen“. Želja mi je da ostavim trag u onome čime se bavim, uvek imam satisfakciju u radu i cilj mi je da nakon pružene usluge budemo zadovoljni i klijent i ja.“

"Negujem tradicionalan pristup zanatu i težim idealnoj muškoj estetici. Gledam da što više radim makazama, jer tu imam najveću slobodu.

"Kad češljem i makazama pravite formu, kosa se drugačije ponaša i pravi se mnogo finiji presek, za razliku od mašinica koje su agresivnije“, otkrio je Vladimir.

Zanimljiv enterijer

U prostoru salona koji je uređen u stilu dvadesetih godina prošlog veka, dominira mnogo boja, neobične tapete, ukrasi sa baroknim detaljima, bar koji je Vladimir napravio koristeći, između ostalog, i gitare, u kojem se gosti mogu poslužiti pićem, kao i mnogo vintejdž suvenira iz celog sveta.

"Ovu stolicu sam nabavio od jednog penzionisanog berberina iz Šapca. On ju je kupio pedesetih godina u Beogradu, gde je stigla iz Budimpešte. Ovakve stolice proizvodile su se u periodu od 1880. do 1920. godine, a mi ovaj raritet danas koristimo kao eksponat ili kad idemo na teren“, pokazuje mi Vladimir.

"Kad sam otvarao berbernicu, zamisao mi je bila da ovde stavim portret Salvadora Dalija, međutim jedan dizajner mi je otvoreno rekao da tu treba da ide moj portret jer sam, kako mi je kazao, napravio brend od sebe“, pokazuje Vladimir na zid i poslužuje mi kafu u šoljici u obliku fotelje.

Šoljica za kafu u obliku fotelje Foto: Nenad Blagojević

Tu su i bicikl, stari gramofon, češalj nastao u vreme Kraljevine Srbije, zatim ogledalo koje je jedan vojnik koristio za brijanje i češljanje brkova.

Tu je i mašinica kojom su se Nemci šišali u toku Drugog svetskog rata, a koja i danas radi. Reč je o jednoj od prvih električnih mašinica.

„Šank sam lično napravio i ideja je da ova prva prostorija bude prijemna soba u kojoj će ljudi da se okrepe i popiju nešto pre šišanja ili brijanja. Bar je samoobnovljiv, prvo piće je besplatno, a gosti mogu da ostave novac u šešir za svako naredno.“

Za svaku mušteriju po pola sata

Termini se zakazuju na pola sata, odnosno na sat vremena za šišanje i bradu, a klijentela je raznolika.

Ovde dolaze muškarci svih generacija i profesija, iz raznih delova Beograda, a Vladimiru su posebno dragi najmlađi klijenti koji se šišaju na konjiću, kao nekada.

"Ovakva stolica – konjić retko gde se može danas videti, a deci je to lep ritual koji im stvara uspomene za ceo život. Zadržao sam ga jer sam se i ja šišao kao mali na konjiću, a ispostavilo se da ga vole i nove generacije“, rekao je Vladimir za Priče sa dušom.

"Oduvek sam želeo da imam tradicionalan prostor koji nema veze sa današnjim frizerskim salonima koji su u previše komercijalnom stilu.“

"Hteo sam da napravim mesto sa dušom, koje izgleda toplo, tradicionalno, sa puno ornamenata i odabrao sam viktorijanski stil, početak 20. veka. Ovakav prostor je najpribližniji mom senzibilitetu, u njemu se najlepše osećam i dobijam najveću inspiraciju. Ljudi su prepoznali pozitivnu energiju koja iz njega izbija i kažu da im ovde lepo.“

Kad klijenti sednu u stolicu, Vladimir ulazi u svoju ulogu berberina, koji je „zaglavljen“ u nekom davnom vremenu, ali se trudi da što tradicionalnije obavlja taj svoj zanat, pre svega koristeći makaze, umesto mašinice.

Klasične muške frizure se vraćaju u modu, takozvani „old money look“, što Vladimiru ostavlja brojne mogućnosti za nova nadahnuća.