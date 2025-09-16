Slušaj vest

Naime, njegov video sa gajbom paradajza u rukama ispred plastenika, u kojem kaže da je reč o "najslađem paradajzu na svetu“ i obaveštava kupce da je sezona narudžbina otvorena, postao je hit na društvenim mrežama.

Ne treba zanemariti ni to da je Zdravko na snimku go do pojasa. Reč je o mladiću od 25 godina. Poljoprivredom i stočarstvom bave se i njegovi roditelji, iako je on ranije započinjao nekoliko drugih poslova, sudbina je odredila da i on krene istim putem.

U plastenicima uzgaja povrće, oko 80% je paradajz. Osim toga, na otvorenom sade krompir i šargarepu. Počeli su uz kredit, a danas uspešno plivaju u biznisu i planiraju širenje.

"Sve što radimo ide u direktnu prodaju. Radimo dostavu za Bijeljinu, Tuzlu i Sarajevo. Na određenim lokacijama nalazimo se sa mušterijama koje rezervišu narudžbine preko Instagrama. Imamo pakete koje pravimo“, kaže Zdravko.

Budi se oko 6 ujutro, često i ranije. Ko to može da izdrži, dodaje, spreman je da se bavi poljoprivredom. U poslu mu pomažu prijatelji i komšije, naravno, za dnevnicu. U planu je i proširenje proizvodnje, ali i restoran u kojem će služiti jela spremljena od namirnica sa njihovog polja. Krajem ove godine planiraju da izbace i jednu turu tovnih pilića.

Za privlačenje kupaca koriste društvene mreže. Kada su prošle godine u maju objavili snimak sa jajima, za 15 dana od viška jaja stigli su do toga da moraju da odbijaju kupce, uz proizvodnju od 500 jaja dnevno.

Zdravko kaže da je na Instagramu od svoje 15. godine i da nije gubio vreme, već je slušao savete kako da poveća marketing i prodaju. Ono što je naučio primenio je na svoj poljoprivredni biznis. Među stotinama komentara ispod njegovog videa sa paradajzom, dominiraju žene, a ovo su samo neki od njih: „Takav se ne viđa po tržnim centrima“; „Izgleda vrlo ukusno! Paradajz je isto OK!“; „Mali, obuci se, ima nas starijih sa slabim srcem“...

