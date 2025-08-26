Slušaj vest

Spojile se dve boje u velikoj bašti Tatjane Mandić iz Banatskog Dvora, koje samo priroda može da oboji. S jedne strane bašte, lepa pomalo otmena ljubičasta plavog maka modrozelenih listova, a sa druge vijore zelene peruške belog luka. Rodilo, godina pogodovala. Sada posle berbe maka, ručno na staroj mašini za mlevenje Tatjana melje mak, jer samo na takav način može da se pripremi najlepši mak za štrudlu.

"Iskreno rečeno, ja sam trenutno jako zadovoljna kako je mak rodio a prvenstveno kvalitetom roda, mislim da će i ova jesen biti u znaku maka i to pod još većom površinom. Sve što mogu, daću od sebe a nadam se da će mi se to i vratiti. Ima nečeg u tome kad svoj rad i trud vidiš kroz kvalitetan rod ali i zadovoljne ljude koji mi poklanjaju svoje poverenje“, priča Tatjana Mandić.

Tatjana Mandić je pre nekoliko godina počela da uzgaja beli luk stare sorte „Bosut“. Vredna i preduzimljiva, rešila je ove godine da počne i uzgoj maka. Kaže da to u početku nije postojalo ni kao ideja, a prvobitni plan je bio da seju pasulj. Međutim, vremenski uslovi su je odgovorili od toga i budući da je imala maka – pala je odluka da na tom prostoru ga poseje, što se ispostavilo da je bio pun pogodak. Mak je zasejan u velikoj bašti okućnice, u koju se redovno sadi beli luk. Podelili su proizvoljno parcelu i na jedan deo usadili luk, a u drugi posejali mak. Seme su nabavili od prijatelja iz Srpske Crnje, od kojih su inače ranije poručivali mak za svoje potrebe.

"Ranije, tu u bašti baka je takođe sejala mak dugo godina unazad za svoje potrebe za obavezne nedeljne štrudle sa makom, a kasnije i moje jer ko me poznaje, što lično što virtuelno, zna da između ostalog pravim slatkiše i slaniše pa su i potrebe samim tim veće. Na kraju, ja sam preuzela od nje taj posao koji podrazumeva setvu, proređivanje, branje, čišćenje, obavezno pranje, sušenje maka.“

Pre sejanja maka, nisu radili analizu zemljišta jer je amaterski i iskustveno ušla u proizvodnju, računajući da ako je prethodnih godina zemlja odgovarala zašto ne bi sada, samo da je vreme posluži.

Maku je u ranoj fazi potrebno dosta kiše a kasnije duži sušni period.

PROREĐIVANJE MAKA NAJVAŽNIJA FAZA U ODGAJANJU "Posejali smo plavi mak, specifičnog ljubičastog cveta i modrozelenih listova koji kada je u fazi cvetanja pravi ukras u bašti. Međutim, cvetanju prethodi faza razvoja koje iziskuju fizički ne tako lak posao. Naime, mak kada nikne i dok je još nizak raste gusto i potrebno ga je proređivati kako bi stabljike kasnije bile pravilno formirane i jake a samim tim i čaure. Proređivanje maka je najvažnija faza u odgajanju jer ako se ona ne odradi na vreme i pravilno – sav posao prethodni i budući je uzaludan.“

Proizvodnja bilo maka bilo belog luka se svodi na potpuno prirodan uzgoj, pa se slobodno reći i da je "nezvanično“ organski pošto nemaju sertifikat. Biljke ne tretiraju apsolutno ničim bez obzira na potencijalne štetočine.

"Savete za sadnju nisam tražila ali sam ih po nepisanom pravilu dobijala od poznanika, usvajala sam ono što sam smatrala da bi mi bilo od koristi međutim na kraju ostajemo moja majka i ja kao fizički radnici i baka kao moralna podrška“, kaže Tatjana.

ŠTA JE VAŽNO TOKOM PROCESA UZGOJA? "Pre sadnje pripremi se zemljište, usitni maltene do prašine i setva može da se obavi. Mak se seje mašinom koja se ručno gura, a mašina dok jedan red seje nastavkom formira red koji će biti sledeći posejan i tako dok se seme ne utroši. Po nicanju kako sam već naglasila proređuje se. Kada je dostigao maksimalnu visinu i formirao čauru nakon prethodnog cvetanja ostaje da sazri tačnije da čaura od zelene boje dođe u braon – sivkastu boju i tada se mak čuje u čauri kada se protrese.“

Kako se seme maka istresa

Kada je sigurna da je proces zrenja priveden kraju, čaure se čupaju sa stabljike i mak se čisti tako što se čaure seku poprečno i seme se istrese u odgovarajuću posudu.

"Takav mak se pere (nije obavezno ali mi to radimo jer se na taj način potpuno eliminše mogućnost da mak gorči usled prašine i suvih ostataka čaure) i prostire na veće osunčane površine uz povremeno mešanje kako bi se potpuno osušio. Proces sušenja traje oko pet dana. Samo potpuno osušeni mak se skladišti u platnene džakove ili vreće i odlaže na tamno, hladno i suvo mesto. Eventualno u frižider.“

Mlevenje maka

Mlevenje maka je Tatjani lično najneomiljeniji deo kompletnog procesa i to samo iz jednog razloga – to radi na staroj ručnoj mašini i ceo proces ide prilično sporo uz blagu upalu mišića.

"Postoje alternative za mlevenje ali iskustvo kroz štrudle mi kaže da je samo ovako samleven mak – najlepši mak. Nemleveni mak prodajem u papirnim vrećama a mleveni vakumiram i pakujem u pakovanjima od najčešće 500g i takav mak može da se skladišti u zamrzivaču bez ograničenog vremenskog roka.“

TATJANIN RECEPT ZA ŠTRUDLU SA MAKOM Pitamo našu sagovornicu da otkrije tajnu recepta dobre štrudle sa makom. U nastavku teksta pročitajte Tatjanin recept za štrudlu sa makom. Sastojci: 3dl mlakog mleka, pola kocke svežeg kvasca, 1 kk šećera (za kvasac), 150g šećera za testo, 200g šećera za mak, prstohvat soli, 1 kašika masti, 1 žumance, oko 500g brašna, 250-300g maka, 200g šećera, vanila po želji Priprema: Penasto izraditi žumance, mast i šećer, dodati kvasac koji je nadošao u mleku sa šećerom, dodati brašno i so i umesiti glatko testo. Ostaviti da odmori dok ne napravite nadev – 250g maka, 200g šečera skuvati u mleku i ostaviti malo da se prohladi, toliko dok razvučete testo. Premažete testo nadevom i urolate. Premažete štrudlu sa žumancetom i malo mleka. Ostaviti dvadesetak minuta da testo odmori, a potom ga staviti u zagrejanu rernu i peći na 200 stepeni, a kasnije smanjiti na 180 stepeni, dok štrudla ne dobije zlatno žutu boju, a što je za oko tridesetak minuta.

Prijatno!

Prodaja maka, kao i luka najčešće funkcioniše online, preko društvenih mreža. Kako kaže Tatjana, ljudi je već „poznaju“ a sebe u šali naziva agroblogerom. Cena maka varira ali u proseku je 90din/100g odnosno 900din/kg pa na dalje.

"U šali znam da kažem, budući da pravim slatkiše, da sam sad od kako sejem i prodajem mak, sama sebi ukrala posao jer će ljudi sami praviti štrudle (za koje ćete niže u tekstu pronaći i recept:). Mak me je ove godine prijatno iznenadio pa mi je beli luk ostao u njegovoj senci koji je inače, tradicionalno odlično rodio.“

Što se tiče uzgoja belog luka, stare sorte koji definitivno nikad neće menjati – "Bosuta“, složili su se da je sadnja konstanta, a da je sve drugo promenljivo.