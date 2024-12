U plastenicima gaje povrće, papriku, paradajz, cveklu..., u voćnjaku ima raznog voća od šljiva, starih sorti jabuka do dunja, a imaju i zasad kupina. Sve ove proizvode prerađuju kako bi njihovom povrću i voću dodali vrednost.

- Reč je o salati od cvekle koju proizvodimo po našoj originalnoj recepturi. Pored cvekle salata sadrži i šargarepu, beli luk, so, biber i sve to je po ukusu sastavljeno. To pokušavamo da zaštititmo pod imenom "Cveklica" - kaže Milica.