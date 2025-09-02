DRAGAN SE IZ BEOGRADA VRATIO U RODNO SELO I KO ZNA ŠTA BI BILO DA NIJE POSLUŠAO SVOJE PAMETNE SELJAKE: Imao top ideju za biznis, ali mu meštani dali još bolju!
- Računao sam tada kad sam odlazio odavde da je to za mene sreća i da je pitanje da li ću ikad više živeti ovde. Međutim, Božija promisao i želja da pomognem razvoju svog kraja ipak su me vratile“, kaže za RINU Civrić.
Nakon što je otvorio poljoprivrednu apoteku, poslušao je savet svojih komšija i umesto hladnjače pokrenuo pumpu za gorivo, koja je selu bila neophodna.
"Poslušao sam i ispostavilo se da je bio u pravu"
- Jedan od najstarijih poljoprivrednih proizvođača mi je tada rekao - nama je potrebnija pumpa nego hladnjača. Poslušao sam i ispostavilo se da je bio u pravu, objašnjava Civrić.
Meštani ističu da je upravo ta odluka promenila njihov svakodnevni život.
- Mnogo nam znači što je prvo otvorio pumpu i što je poslušao narod. Bez toga ne bismo mogli da funkcionišemo u svakodnevnom radu, kažu poljoprivrednici iz Kušića.
Njegov rad pratile su i institucije – profesori Ekonomskog fakulteta Branko Marićić i Hasan Hanić pomagali su mu da unapredi poslovanje i spoji nauku i praksu.
- Dogovor kuću gradi, i sa profesorima i sa proizvođačima uvek smo se zajedno dogovarali o svemu – od snabdevanja đubrivom do razvoja posla, dodaje Civrić.
Danas, nakon 30 godina poslovanja, poručuje mladima da se ne plaše izazova.
- Ja ovog trenutka još jednom poručujem svima koji imaju volje i hrabrost i ideju – neka krenu. Biće teško u početku, ali će u jednom trenutku njihov izraz na licu sijati osmehom i zadovoljstvom, poručuje ovaj Ivanjičanin.
Proslava jubileja održana je na Veliku Gospojinu, kada je Civrić zajedno sa porodicom, komšijama i prijateljima obeležio tri decenije posvećenog rada i razvoja sela Kušići.
Kurir.rs/RINA