"Bolje gazda u selu, nego raditi kod drugog u Beogradu"

- Računao sam tada kad sam odlazio odavde da je to za mene sreća i da je pitanje da li ću ikad više živeti ovde. Međutim, Božija promisao i želja da pomognem razvoju svog kraja ipak su me vratile“, kaže za RINU Civrić.

Nakon što je otvorio poljoprivrednu apoteku, poslušao je savet svojih komšija i umesto hladnjače pokrenuo pumpu za gorivo, koja je selu bila neophodna.

"Poslušao sam i ispostavilo se da je bio u pravu"

- Jedan od najstarijih poljoprivrednih proizvođača mi je tada rekao - nama je potrebnija pumpa nego hladnjača. Poslušao sam i ispostavilo se da je bio u pravu, objašnjava Civrić.

Meštani ističu da je upravo ta odluka promenila njihov svakodnevni život.

- Mnogo nam znači što je prvo otvorio pumpu i što je poslušao narod. Bez toga ne bismo mogli da funkcionišemo u svakodnevnom radu, kažu poljoprivrednici iz Kušića.

Njegov rad pratile su i institucije – profesori Ekonomskog fakulteta Branko Marićić i Hasan Hanić pomagali su mu da unapredi poslovanje i spoji nauku i praksu.

- Dogovor kuću gradi, i sa profesorima i sa proizvođačima uvek smo se zajedno dogovarali o svemu – od snabdevanja đubrivom do razvoja posla, dodaje Civrić.

Danas, nakon 30 godina poslovanja, poručuje mladima da se ne plaše izazova.

- Ja ovog trenutka još jednom poručujem svima koji imaju volje i hrabrost i ideju – neka krenu. Biće teško u početku, ali će u jednom trenutku njihov izraz na licu sijati osmehom i zadovoljstvom, poručuje ovaj Ivanjičanin.

Proslava jubileja održana je na Veliku Gospojinu, kada je Civrić zajedno sa porodicom, komšijama i prijateljima obeležio tri decenije posvećenog rada i razvoja sela Kušići.