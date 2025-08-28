KUVARICA JASNA ZA 20 GODINA RADA OD GAZDE DOBILA NESVAKIDAŠNJI POKLON Kad je videla kovčežić, mislila mali znak pažnje! Kad ono, ključ od kola, evo i kojih FOTO
Vlasnici restorana Zeleni kut u Karlovcu u Hrvatskoj radnici Jasni su za 20 godina rada kupili automobil. Poklonom su želeli da nagrade njenu predanost i pokažu zahvalnost.
U Zelenom kut-u, restoranu i izletištu na Mrežnici u Hrvatskoj, nedavno je vladala posebna proslava. Osim što su obeležena tri rođendana, proslavljen je i veliki jubilej – 20 godina rada zaposlene Jasne Jakšić.
Kako bi joj zahvalili na dugogodišnjoj posvećenosti, vlasnici – porodica Puškarić – uručili su joj poseban poklon, sasvim neobičan i jedinstven za naše prilike – lični automobil!
Ovim gestom želeli su, kažu, da pokažu koliko cene njen doprinos i odanost.
"Dvadeset godina je puno. U 20 godina prošli smo kroz sve – radosti, sreću, lepe i manje lepe trenutke – ali izdržali smo zajedno. Počevši kao 'jedna od' zaposlenih, s godinama si postala deo porodice, više od radnika, više od prijatelja. Ovim putem želimo ti zahvaliti za sve što si učinila za nas, za sve što si trpela s nama i za sve što radiš za naš Zeleni kut i naše goste. Ovaj mali znak pažnje neka ti služi na dugim kilometrima, a tebi želimo još mnogo 'kilometara' u našoj kuhinji i još mnogo godina uz nas“, poručili su vlasnici Puškarići svojoj zaposlenoj Jasni.
Suze radosnice
Nakon što su joj uručili ključeve, odveli su je na parking i otkrili njenog novog limenog ljubimca. Jasna nije krila emocije – potekle su suze radosnice.
Kurir.rs/Blic/KAportal/Facebook