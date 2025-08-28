"Dvadeset godina je puno. U 20 godina prošli smo kroz sve – radosti, sreću, lepe i manje lepe trenutke – ali izdržali smo zajedno. Počevši kao 'jedna od' zaposlenih, s godinama si postala deo porodice, više od radnika, više od prijatelja. Ovim putem želimo ti zahvaliti za sve što si učinila za nas, za sve što si trpela s nama i za sve što radiš za naš Zeleni kut i naše goste. Ovaj mali znak pažnje neka ti služi na dugim kilometrima, a tebi želimo još mnogo 'kilometara' u našoj kuhinji i još mnogo godina uz nas“, poručili su vlasnici Puškarići svojoj zaposlenoj Jasni.