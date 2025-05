Ne bi trebalo po svaku cenu pratiti trendove, poručuju frizeri. Ukazuju da oblik glave i oblik lica kao i kvalitet same kose moraju da iznesu nove linije trendi frizura. Za to su potrebni dobra ideja i dobar frizer.

Gotovo dvadeset godina svojom kreativnošću ulepšava mušterije. Među njima pripadnici svih generacija, dame, muškarci, ali i najmlađi Vranjanci. Poznati vranjski frizer Petar Janjić (39) brine o frizurama svojih mušterija od sedam do 77 godina. Od klasičnih do vanredno atipičnih frizura po izboru onih koji ne odustaju od svojih zamisli i ideja. Frizerski salon drži skoro 20 godina.

Petar, koji je sa samo 19 godina krenuo samostalno sa radom, dok su njegovi vršnjaci vreme provodili u izlascima i zabavi, otkriva da je satima dok je učio zanat stajao pored majstora, gledajući kako makazama oblikuje frizure do perfekcije. I to nije bila jedina obaveza, sređivanje salona se podrazumevalo.

Poznati vranjski frizer Petar Janjić brine o frizurama svojih mušterija od 7 do 77 godina. Foto: Tatjana Stamenković

- Za nekoga ko voli da radi ovaj posao, to je zanimljivo, pa i vreme učenja kada i otkrivaš tajne zanata, brzo prođe - napominje.

- Taj sistem rada primenjujem već 20 godina Imam svoje stalne mušterije i trudim se da one budu zadovoljne.

- Svako bi hteo da nosi neku frizuru koja je u trendu, ali ne možemo uvek da ispunimo tu želju, svaki oblik glave i oblik lica je drugačiji. Tako da uvek uklapamo nešto šta klijentu odgovara. Opet uradimo nešto što je u trendu, ali i što mušteriji dobro stoji.Trudimo se u tome. Frizura treba da bude slobodna, da klijent može sam sebi da je oblikuje i kod kuće. Da ne obraća pažnju toliko vremena na svoju frizuru, a da opet ona bude dobro sređena. Na kraju sve se to ukombinuje sa njihovim karakterom i ličnošću - objašnjava Petar.

A kad se na istom mestu zadese bake, roditelji i tinejdžeri... to je paleta raznih stilova, od klasičnih do mladalačkih frizura posebnih linija. U njegovom radu specifičan je i način na koji drži makaze kod šišanja:

Ističe da je danas veliki uticaj društvenih mreža na izbor frizura, a u tome prednjače mladi. Roditelji su iznenađeni, nekad zatečeni do neprepoznatljivosti sopstvenog deteta.

- I naša generacija je imala neka svoja obeležja u modnim pravcima, samo što se to zaboravilo. Bunili su se i naši roditelji, i nisu prihvatali svaki trend, tada je nama bilo čudno. Mada je to moram da priznam danas daleko izraženije, ima razlike, sve se brže dešava..Neke stvari shvatiš onda kada i sam postaneš roditelj - priča V.S., majka tinejdžera.