Melanija je nosila prilagođeni mornarski kaput sa dvostrukim kopčanjem koji je dizajnirao Adam Lipes i uparila ga sa odgovarajućim šeširom za lađare koji je kreirao Eric Javits. Eric Javits šeširi su poznati po svojoj izuzetnoj izradi, još jedan pozamašan predmet sa oznakama. Sličan nautičarski šešir od dizajnera je na listi za preko 400 dolara. Lipes, iako nije opštepriznato ime, navodno je omiljeni Melanijin dizajner, kako navodi Vogue. Takođe je dizajnirao odeću princeze Eugenie Trooping the Color 2017.

„Ovaj put je poslovno obučena. Mislim da je bila sita i s pravom. To je velika izjava sa njene strane. Ona će uvek odisati lepotom, klasom i dostojanstvom, bez obzira na to šta nosi, ali ona stavlja na znanje one bez klase. Ona vraća neke klase u DC“, primetio je jedan korisnik.