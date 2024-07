ŽENE TOTALNO POBESNELE ZBOG CENA KOD FRIZERA: Prave ogromnu razliku u odnosu na muškarce, a čak potroše isto vremena da ih srede

Situacija poznata mnogim ženama: odlaze u frizerski salon na šišanje i troše pravo malo bogatstvo, dok njihovi muški partneri, braća, ujaci i momci troše znatno manje u berbernici ili u istom salonu.

Ali, da li žene zaista plaćaju više za istu uslugu? Mogu li se neke razlike u ceni opravdati? Ili je ovo još jedan primer „ružičastog poreza“, gde proizvodi i usluge namenjeni ženama koštaju više od onih usmerenih na muškarce bez ikakvog vidljivog razloga?

Dostupni podaci svakako daju verodostojnost frustracijama mnogih žena.

Prošle godine, prosečna cena za standardnu žensku frizuru bila je 51,71 dolara u poređenju sa 34,56 dolara za mušku frizuru širom Sjedinjenih Država, prema podacima o transakcijama koje je Skver provajder sistema plaćanja, dostavio CNN-u.

Najjeftinija ženska frizura mogla bi se naći u Južnoj Dakoti za 31,43 dolara – skoro jedan i po puta više od 21,59 dolara koje plaćaju muškarci za najjeftiniju frizuru, takođe u toj državi.

Na ostrvu odnosno u Engleskoj, podaci su takođe jasni.

Godine 2020, istraživanje IouGov-a među potrošačima u Velikoj Britaniji pokazalo je da su žene u proseku plaćale 31,99 funti (40,80 dolara) za osnovnu frizuru, koja može uključivati pranje i sušenje fenom. To je više nego dvostruko više od prosečnih 12,17 funti (15,50 funti) koje plaćaju muškarci za istu ili sličnu uslugu.

Tokom godine, žene obično plaćaju 135 funti (172 dolara) za šišanje, dok prosečan muškarac potroši 70 funti (89 dolara), prema proračunima IouGova.

- Iako se žene ređe šišaju, to još uvek nije dovoljno da nadoknadi razliku u plaćenim cenama - napisao je tada Metju Smit, šef za odnose sa javnošću IouGov.

Postoji potencijalno beskonačan broj frizura, farbanja i tretmana koje nude veliki broj frizerskih salona i berbernica. A ova preduzeća zapošljavaju ljude sa različitim nivoima veština i obuke za rad sa kupcima sa velikim rasponom tekstura i dužina kose.

- Takođe postoje ogromne varijacije u tipu iskustva koje kupci traže - kaže Fred Džons pravni savetnik u Kalifornijskoj federaciji za profesionalnu lepotu, trgovinskoj organizaciji koja se, od pandemije, proširila tako da predstavlja kompanije za negu kose i radnike u svim državama .

- Imate vrhunsku uslugu gde je to poludnevno iskustvo i ima šampanjca, penastog, sve do ‘dajte mi na brzinu, ovde sam 15 minuta, a onda me nema - rekao je on i dodao:

- Zbog te heterogenosti je „zaista teško otkriti“ da li žene plaćaju veće cene samo zbog svog pola - ojasnio je Džons.

Slojeviti problem

Tara Farmer, urednica Feš-a, sajta koji povezuje potrošače sa lokalnim preduzećima širom SAD, navodi razlike u tipičnoj dužini kose kao glavni razlog zbog kojeg su cene za žene veće od onih za muškarce.

- Ženske frizure obično zahtevaju više vremena od muških i često uključuju rad sa dužom kosom i korišćenje dodatnih proizvoda za stilizovanje, alata i tehnika - napisao je Farmer u januarskom izveštaju o izdanju.

U tom izveštaju je utvrđeno da se prosečna cena ženskog šišanja kreće između 45 i 75 dolara širom zemlje, dok su muškarci varirali između 25 i 50 dolara, iako nije precizirano da li tipična ženska frizura uključuje dodatne usluge kao što je sušenje fenom.

Dodatne usluge kao što je bojenje mogu lako da potisnu cene na trocifrene. Prosečna cena balajaž hajlajta – stila bojenja prirodnog izgleda koji koncentriše boju prema vrhovima – iznosila je 175 dolara u 2022, prema podacima Feša.

Karloin Larisej izvršna direktorka Nacionalne federacije za kosu i lepotu (NHBF), trgovinskog tela Ujedinjenog Kraljevstva, rekla je da žene češće traže takve dodatne usluge od muškaraca.

- Dame, uglavnom, imaju šampon, kondicioniranje, tretman, kao i šišanje i sušenje fenom, dok će muškarci koji idu u berbernicu često imati suvu frizuru - rekla je ona.

Ona dodaje i da ipak postoje „džepovi“ industrije koji su počeli da naplaćuju kupcima na osnovu vremena provedenog u stolici, umesto da razgraničavaju po polu – potez koji je NHBF aktivno podsticao.

‘Ustajao i staromodan’

Kristin Rankin, frizerka iz Njujorka, misli da bi trebalo da ukinemo cene zasnovane na polu u potpunosti.

Rankin je 2016. godine osnovala Dreskod projekat, neprofitnu organizaciju koja obučava frizere i vlasnike frizerskih salona za stvaranje okruženja koje afirmiše rodni identitet ljudi, koji se, u mnogim slučajevima, neće uklapati u binarne kategorije „muškarac“ ili „žena“.

Goldi k Bob je jedan takav frizerski salon koji je pre pet godina izbacio svoj cenovnik zasnovan na polu. Sada, „klijent plaća vreme i stručnost, a to nema nikakve veze sa polom“, rekla je Liz Berns, osnivačica salona u Denveru.

- Šišanje za kratku kosu se automatski rezerviše za sat vremena, ali ako traje samo 30 minuta, onda (klijent) plaća samo 30 minuta. Nema paušalne stope - rekla je za CNN Ashlie Heath, menadžerka salona.

Pre promene, Goldie k Bob je muškarcima sa kratkom kosom naplaćivao u proseku 60 dolara za osnovno pranje i šišanje. Ženama je obično naplaćivano 85 dolara za sličnu uslugu.

Razlika je, rekla je Berns za CNN, objašnjena činjenicom da su njene klijentkinje obično imale dužu kosu koja je zahtevala feniranje i više vremena za stilizovanje. Klijentima sa kosom koja sedi blizu glave – a to su najčešće muškarci – treba manje stilizovanja i obično nemaju ništa protiv da je ostave da se prirodno osuši, rekla je ona.

- Ali izgledalo je ustajalo i staromodno nastaviti ići u tom pravcu - rekla je Berns, dodajući da je prelazak na rodno neutralne cene bio pokušaj promovisanja inkluzivnosti i pravičnosti - Bernosova je primetila porast u broju muškaraca i nebinarnih kupaca koji posećuju salon od promene, rekla je frizerka.

