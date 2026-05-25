Planirate li ovog leta putovanje automobilom, osim na cene goriva trebalo bi da obratite pažnju i na bezbednost plaćanja na benzinskim pumpama. Uređaji za "skimming" kartica mogu ozbiljno ugroziti vaše finansije, a prema podacima američkog FBI-ja, ovakve prevare godišnje uzrokuju štetu veću od milijardu dolara.

Skimer je skriveni uređaj koji krade podatke sa platnih kartica kada plaćate gorivo. Može biti postavljen preko čitača kartica, skriven unutar pumpe ili povezan sa internom elektronikom uređaja. Često se kombinuje sa malim kamerama ili lažnim tastaturama koje snimaju PIN.

Takve uređaje nije uvek lako prepoznati. Spoljašnji skimeri mogu da se postave za nekoliko sekundi, dok unutrašnji zahtevaju pristup unutrašnjosti pumpe i često su potpuno nevidljivi korisnicima.

U jednom slučaju u američkoj saveznoj državi Juta, kriminalci su na pumpe postavili Bluetooth uređaje za krađu podataka, a zatim ih bežično preuzimali sa udaljenosti.

Ukradeni podaci korišćeni su za izradu kloniranih kreditnih i debitnih kartica, kojima su potom obavljali kupovine i podizali gotovinu.

Gde se još koriste skimeri?

Osim na benzinskim pumpama, skimeri se često postavljaju na bankomate, automate za prodaju, parking automate i druge terminale za plaćanje.

Cilj je uvek isti - krađa podataka o kartici i, po mogućnosti, PIN-a, piše Forbes BiH.

Šta kriminalci mogu da urade sa podacima?

Ukradeni podaci mogu da se koriste za izradu lažnih kartica, neovlašćene kupovine ili podizanje novca sa računa.

Ako lopovi dođu i do PIN-a, mogu potpuno da isprazne račun. Podaci se često prodaju i na ilegalnim internet tržištima.

Prema podacima kompanije FICO, najveći broj slučajeva skimminga zabeležen je u američkim saveznim državama Njujork, Kalifornija, Masačusets, Merilend, Virdžinija, Pensilvanija, Nju Džerzi, Kolorado, Teksas i Ilinois.

Kako se zaštititi?

Stručnjaci preporučuju nekoliko osnovnih mera opreza:

Usporedite izgled pumpi pre korišćenja. Ako čitač kartice izgleda drugačije, ima dodatne delove ili čudne spojeve, koristite drugu pumpu.

Lagano protresite čitač kartice i tastaturu. Ako se pomeraju ili deluju labavo, moguće je da je postavljen skimer.

Proverite sigurnosne pečate i vrata pumpe. Oštećenja ili tragovi otvaranja mogu da ukazuju na manipulaciju.

Obratite pažnju na skrivene kamere i lažne tastature, naročito oko mesta za unos PIN-a.

Koristite pumpe bliže blagajni i pod nadzorom zaposlenih.

Kad god možete, koristite beskontaktno plaćanje ili mobilni novčanik jer su sigurniji od provlačenja kartice.

Kreditne kartice smatraju se sigurnijim od debitnih jer nude bolju zaštitu od prevara.

Šta da uradite ako sumnjate na krađu podataka?

Ako mislite da su vam podaci ukradeni:

odmah kontaktirajte banku,

blokirajte karticu,

osporite sumnjive transakcije,

zatražite novu karticu i promenite PIN,

uključite obaveštenja o transakcijama i pratite račun.

Kod kreditnih kartica odgovornost korisnika u SAD-u uglavnom je ograničena na najviše 50 dolara, dok kod debitnih kartica gubitak može biti znatno veći ako se krađa ne prijavi na vreme.

Sumnjivu pumpu treba prijaviti zaposlenima benzinske stanice, policiji i nadležnim institucijama za sajber kriminal.