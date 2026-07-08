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Iako postavljanje tuš kabine u kupatilo umesto kade mnogima deluje kao jednostavan proces, ipak u praksi nije tako.

Mnogi se na takav korak odlučuju naročito ako je u pitanju mali prostor gde je svaki centimetar jako bitan.

Još jedna stvar koja je tu glavna - jeste cena majstora, materijala i kompletne zamene.

Osim renoviranja, na red nekada dođe i zamena vodovodnih cevi i kanalizacije.

Kako bi se mnogi rešili vlage, problema sa curenjem vode, dolazimo do krupnijih poslova - postavljanje novih vodovodnih cevi, ugradnja priključaka i novih ventila.

Zamena vodovodnih cevi i kanalizacije

Jedan majstor Joviša iz Valjeva je otkrio kako se kreću cene i koliko novca je potrebno da izdvojite.

- Cena ovih hidroizolacionih radova u Srbiji uglavnom ne varira previše i nije se drastično menjala u poslednje vreme. Možemo da kažemo da je prosečna cena ovih radova u unutrašnjosti Srbije 100 evra po kvadratu - kaže Joviša Kosić, majstor za kupatila iz Valjeva.

Biznis Kurir/Espreso

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