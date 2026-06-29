Slušaj vest

Kupatilo je specifičan prostor u svakom domu koji pre svega mora imati visoku upotrebnu vrednost, ali se istovremeno od njega očekuje da estetski izgleda besprekorno. Postizanje ovog balansa postaje sve veći izazov, s obzirom na to da je broj sanitarnih elemenata, modernih uređaja i pratećih instalacija danas znatno veći nego ranije. Prilikom obnove, mnogi se fokusiraju isključivo na vidljive delove poput pločica i umivaonika, međutim, suština uspešnog i dugotrajnog renoviranja leži u potpunoj zameni svih dotrajalih, nevidljivih instalacija. Kompletna obnova podrazumeva temeljne poslove koji obuhvataju promenu vodovodnih i kanalizacionih cevi, elektroinstalacija, kao i pametno planiranje rasvete i rasporeda novih elemenata.

Detaljno planiranje renoviranja: Odakle početi?

Renoviranje kupatila je po nepisanom pravilu izuzetno zahtevan, kompleksan i nimalo jeftin građevinski poduhvat. Pre nego što prvi udarac čekićem razbije stare pločice, neophodno je utvrditi tačno stanje postojećih cevi, priključaka i ventila. Uspešna realizacija ovakvog projekta zahteva perfektnu organizaciju i usklađenost različitih zanatlija, prvenstveno vodoinstalatera, električara i keramičara.

1/5 Vidi galeriju Italijanski dizajn kupatila Foto: Printscreen YouTube, Ventura/Shutterstock

Radi bržeg i efikasnijeg rada, praksa je pokazala da je sistem "ključ u ruke" često najpametnije rešenje. U ovom scenariju, svu odgovornost za organizaciju majstora, redosled izvođenja radova i nabavku materijala preuzima jedan glavni izvođač. Prednost ovakvog pristupa je i finansijske prirode, jer izvođači materijal uglavnom nabavljaju na veliko i po povoljnijim cenama. Da biste izbegli nepredviđene greške u dizajnu, preporučuje se i konsultacija sa arhitektom ili savetnikom u salonu keramike. Njihovi softveri za 3D modelovanje omogućiće vam da unapred vidite tačan tlocrt i konačan izgled prostorije, što drastično olakšava donošenje odluka o dimenzijama opreme i rasporedu.

Nevidljivi temelji: Zašto su nove instalacije najvažniji korak

Položaj i pravac prostiranja cevi u zidu i podu u najvećoj meri određuju gde će se nalaziti vaše nove sanitarije. U praksi se najčešće pokaže da je najveća prepreka lokacija vertikalnog kanalizacionog voda u koji se sliva sav otpad. WC šolja uvek mora biti pozicionirana što bliže tom otvoru, kako bi priključak bio što kraći, a rizik od potencijalnih zagušenja sveden na apsolutni minimum. Predugački priključci mogu čak i da poremete statiku ploče u koju se ugrađuju.

Foto: Toyakisphoto/Shutterstock

Moderno građevinarstvo donelo je i praktična rešenja poput instalacionih, odnosno suvomontažnih zidova. Umesto klasičnog štemovanja i uziđivanja, instalacije se sakrivaju iza pregrada od gipsanih ploča otpornih na vlagu. Ovakav pristup omogućava znatno lakše popravke i redovno održavanje u budućnosti, jer više ne zahteva duboko posezanje u samu konstrukciju objekta. Pored cevi, podno grejanje je postalo gotovo obavezan standard u savremenim kupatilima. Prilikom renoviranja stručnjaci gotovo uvek preporučuju ugradnju električnog podnog grejanja. Za razliku od toplovodnog sistema, električne mreže su izuzetno tanke i ne zahtevaju značajno podizanje nivoa poda, za šta u starim stanovima najčešće i nema dovoljno visine.

Ideje za kupatilo: Najpopularniji materijali za 2026. godinu

Nakon pažljivog uklanjanja starih pločica, iznošenja šuta i ravnanja podloge, sledi najlepši deo posla, postavljanje završnih obloga. Keramičke pločice su tradicionalan, najzastupljeniji i najotporniji izbor, dostupan u neograničenom broju dezena i formata. Preporuka dizajnera je da se u velikim kupatilima koriste pločice velikih formata jer ostavljaju moćan utisak i vizuelno dodatno šire prostor. S druge strane, sitan mozaik je savršen za razbijanje monotonije, ali se on mora koristiti dozirano i isključivo za akcentovanje pojedinih zona, kako prostor ne bi delovao nametljivo i pretrpano.

Foto: George Mdivanian / Panthermedia / Profimedia

Za one koji teže luksuznijem izgledu, na raspolaganju su prirodni materijali poput kamena i drveta. Kamene ploče donose neospornu klasiku i eleganciju, mada na dodir mogu delovati hladno, a njihovo održavanje je zahtevnije u odnosu na keramiku. Drvo u kupatilu, sa druge strane, unosi neverovatnu toplinu i pruža izuzetno prijatan osećaj pod bosim stopalima. Ukoliko se odlučite za ovu varijantu, morate birati otporne tropske vrste poput tikovine, koja se koristi i u brodogradnji, uz obavezno korišćenje specijalnih zaštitnih premaza i postavljanje drveta tako da ima stalnu ventilaciju.

Apsolutni hit u svetu enterijera trenutno su kupatila bez pločica. Ukoliko želite brzo renoviranje, zidovi i podovi se mogu obraditi takozvanim mikrocementom. Ovaj materijal se nanosi u glatkom sloju bez ijedne jedine fugne. Osim što prostor dobija izuzetno moderan, industrijski i neobičan izgled, održavanje higijene postaje drastično lakše jer ne postoje udubljenja u kojima bi se zadržavale nečistoće, vlaga i buđ.

Koliko zaista košta kompletno renoviranje kupatila?

Foto: Shutterstock

Kada je reč o budžetu, najčešće pitanje je koliko ovakav poduhvat zaista košta. Cena kompletne obnove kupatila najviše zavisi od obima grubih radova, stanja starih instalacija, kao i od kvaliteta odabranih završnih materijala i sanitarija. U praksi, ovi troškovi se za kompletno renoviranje kreću između 2.000 i 5.000 evra.

Ono što mnoge iznenadi jeste činjenica da cena obnove ne raste uvek striktno proporcionalno sa kvadraturom prostorije. Veoma često se ispostavi da renoviranje izuzetno malog kupatila može ispasti jednako skupo kao i obnova znatno većeg. Razlog za to je što je količina najskupljih stavki, poput cevi, vodokotlića, tuš kabina i ruku majstora, gotovo identična nezavisno od toga da li prostorija ima tri ili osam kvadrata. Ukoliko želite makar malo da rasteretite budžet u početnim fazama, najlakši način je da sami, pre dolaska majstora, obavite grube radove koji ne zahtevaju stručnost, poput obijanja starih pločica, demontaže starih sanitarija i organizacije iznošenja šuta.