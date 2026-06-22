Slušaj vest

Kade su nekada bile omiljeni izbor u kupatilima, a onda su zbog uštede prostora klasične tuš kabine postale popularne, ali sa ovim rešenjem, i one odlaze u zaborav. Danas italijanski tuš postaje jedno od najpopularnijih rešenja za renoviranje kupatila, jer je praktičan, prostran i lak za čišćenje.

Prilikom renoviranja kupatila sve više ljudi se odlučuje za tuševe bez ivičnjaka, poznatih i kao italijanski tuševi. Ovo rešenje naglašava minimalizam i otvoreni prostor, a takođe je praktičnije za svakodnevnu upotrebu.

Italijanski tuš se razlikuje od tradicionalne tuš kabine po svom dizajnu. Nema visoku tuš kadu i nudi potpuno nesmetan ulaz. Prostor je odvojen samo staklenom pregradom ili uopšte nema pregradu.

Ugrađuje se posebno u malim kupatilima jer čini da prostor izgleda veće i prostranije. Čitav prostor je objedinjen, bez odvajanja prostora za tuširanje od ostatka enterijera. Moderna priroda ove vrste tuša takođe olakšava prilagođavanje različitim stilovima enterijera, od minimalističkih do klasičnih.

Jedna od najčešće spominjanih prednosti tuša bez ivičnjaka je lakoća čišćenja. Na klasičnim tuš kabinama lako se stvore kamenac ili naslage od sapuna, a kod italijanskih tuševa to je ređe i mnogo lakše se čiste.