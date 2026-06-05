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Lin je odlučila da promeni život kada je otišla u penziju i dobila dijagnozu karcinoma dojke. Umesto da nastavi da plaća kiriju i račune, rešila je da uloži oko 40.000 dolara u sopstvenu slobodu - kupila je polovni Ford Transit iz 2015. godine za 19.000 dolara i uložila još 20.000 u kompletnu adaptaciju. Sve je radila uz pomoć majstora Džonija, a svaku noć je provodila u kombiju dok su radovi napredovali, dajući svoje sugestije.

Rezultat je mali stan dug skoro 6 metara, obložen prirodnim drvetom, bez pregradnih zidova - otvoren prostor u kojem se kuhinja, krevet i dnevni deo stapaju u toplu celinu. Kuhinja je opremljena svim aparatima koje koristi svakodnevno: od er-frajera i toster aparata do rezerve u vidu plinskog šporeta. Tu je i duboka sudopera, kao i odvojeni frižider i zamrzivač. Frižider joj čuva insulin, a zamrzivač hranu za psa za 40 dana.

1/7 Vidi galeriju Lin je od kombija napravila dom za sebe Foto: Printscreen/Youtube/Tiny Home Tours

Kauč dimenzija 61 sa 183 centimetra namenjen je za spavanje, ima i gostinski krevet, a u kupatilu se nalazi kompostni toalet.

Tuš-kabinu je rešila jednostavno - šator napolju sa crevom i oko 10 litara tople vode. Unutrašnjost krase devet visećih ormarića, dvanaest ventilatora i rashladni uređaj za pustinjske vrućine.

Struju obezbeđuje akumulator od 2.048 Wh, povezan sa 600 W solarnih panela na krovu i rezervnim generatorom. Ima i rezervoar za vodu od približno 75 litara. To je sasvim dovoljno da obezbedi osnovne potrebe za kuvanje, pranje i tuširanje tokom dužeg boravka na putu, naročito kada se kombinuje sa solarnim napajanjem i pametnim rasporedom prostora.