Živimo u vremenu kada se sve odvija ubrzano uključujući i način na koji koristimo sopstvena kupatila. Nekada je duga opuštajuća kupka bila sastavni deo dnevne rutine za koju danas niko nema vremena. Zato se u svom poslu dizajniranja enterijera često susrećem sa klijentima koji prilikom renoviranja starih stanova donose odluku da kadu zamene tuš-kabinom u ravni poda poznata i kao walk-in tuševi.

Ova promena, osim što oslobađa prostor i doprinosi minimalističkom izgledu kupatila, zahteva ozbiljne građevinske intervencije. Vodoinstalaterski i keramičarski radovi moraju biti precizno izvedeni, jer se nameće jedno od glavnih pitanja - hoće li voda procuriti kod komšije ispod? Odgovor je jednostavan: neće, ali samo ako se radovi sprovedu pažljivo i koriste kvalitetna oprema i materijali.

Kako odrediti poziciju tuš kanalice

U našem primeru, ugrađivali smo tuš kanalicu TECE Drainline dužine 80 centimetara u koju se može ugraditi pločica kako bi se dobila jednoobrazna podna površina.

Najvažnije na početku radova jeste da uspostaviti visina budućeg poda, odnosno odrediti kotu nula na koju se kasnije postavljaju pločice. Tuš kanalica je najniža tačka od koje kreće pad keramike te ju je bitno dobro pozicionirati. U našem slučaju, pločice se lepe na postojeće te smo tako odredili visinu tuš kanalice.

Pozicija tuš kanalica je takođe veoma važna. Potrebno je odmeriti njenu osu tako da je u osi buduće tuš kabine, kao i udaljenost od zida. Ukoliko ste se odlučili za ugaonu tuš kanalicu, ona se postavlja odmah uz zid. Mi smo se u našem slučaju odlučili za klasičnu tuš kanalicu koju postavljamo na oko 12 cm od zida kako bi i sa te strane mogli formirati pad.

Fiksiranje tuš kanalice

Kada se definisala pozicija, markerom treba obeležiti položaj tuš kanalice u podu. Potom sledi bučniji deo - štemovanje! Štema se deo ispod tuš kanalice kako bi prošle cevi i slivnik. Za postavljanje sifona i nogica kanalice, potreban je malo dublji otvor nego kod samog tela slivnika.

Sanitarnim silikonom podmazuju se zaptivne gume i veže sifon na kanalicu. Sifon je tu da se spreči vraćanje vazduha i širenje neprijatnih mirisa u kupatilu.

Kada se postavi kanalica, libelom se proverava horizontalnost. Potrebno je da je tuš kanalica ravna s budućim podom.

Da je zid bio malterisan, onda bi se tuš kanalica fiksirala. Međutim, s obzirom na to da je renoviranje u pitanju i da je zidna keramika obijena a samim tim i malter, onda kanalica nije u potpunosti fiksirana dok keramičari ne urade tačnu poziciju zida. Kanalica će biti fiksirana tek kada se zid završi.

Cevi se fiksiraju malterom, a tuš kanalica se skida te će se vratiti nakon završetka zida kako ne bi došlo do njenog oštećenja.

Kako se izoluje tuš kanalica

Nakon ovog postupka sve je spremno za postavku keramike. Važno je pravilno postaviti izolacione trake kao i postaviti padovi ka kanalici kako bi voda normalno oticala.

Kod ovog tipa TECE tuš kanalice izolaciona traka, odnosno bitumenska traka lepi se direktno na tuš kanalicu koja je postavljena u košuljicu, a pre premaza hidroizolacije. Ova tuš kanalica kompatibilna je sa svim proizvođačima hidroizolacija.