Slušaj vest

Penzioneri mogu da ovlaste drugu osobu za podizanje penzije bez godišnjeg obnavljanja dokumentacije, a Fond PIO omogućava više načina isplate, uključujući banku, poštu i punomoćnika.

Penzioneri u Srbiji koji iz bilo kog razloga ne mogu do pošte ili banke da podignu penziju mogu da ovlaste drugu osobu da u njihovo ime prima penziju ili novčanu naknadu, a prema važećim prropisima, punomoćje važi do opoziva ili do smrti korisnika.

Punomoć mora biti overena kod javnog beležnika, odnosno notara, u Fondu PIO ili kod drugog nadležnog organa. Za razliku od ranijih propisa, više ne postoji obaveza da se dokument obnavlja svakih 12 meseci, što je ranije često dovodilo do privremene obustave isplate penzija zbog isteka roka.

Korisnici penzija u Srbiji mogu sami da izaberu način isplate. Penzija može da se prima preko tekućeg računa, putem šaltera pošte, na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten ili preko punomoćnika. Fond PIO navodi da korisnik u svakom trenutku može da opozove dato punomoćje. U tom slučaju potrebno je da Fondu dostavi izjavu o opozivu i navede novi način isplate penzije.

Ako se korisnik posle opoziva ne izjasni kako želi da prima penziju, Fond će isplatu, prema raspoloživim podacima, vršiti na kućnu adresu korisnika u Srbiji. Za penzionere koji žive u inostranstvu omogućena je i isplata na devizni račun, a način isplate može se promeniti tokom korišćenja prava podnošenjem zahteva Fondu PIO.