Slušaj vest

Žene u Srbiji će tokom 2027. godine za odlazak u starosnu penziju morati da ispune nešto strože uslove nego ranije, pojasnio je "Glas osiguranika“ PIO fonda, na pitanje jedne čitateljke.

Jedna čitateljka iz Sečnja obratila se PIO fondu sa pitanjem kada može da ostvari pravo na penziju, s obzirom na to da u martu naredne godine puni 64 godine života i ima više od 22 godine radnog staža stečenog u tri različita grada.

Iz PIO fonda pojasnili su da žene u 2027. godini pravo na starosnu penziju mogu da ostvare sa:

Uslovi za penziju žena u 2027. godini 64 godine i dva meseca života

najmanje 15 godina staža osiguranja

To praktično znači da osiguranica iz Sečnja uslov za penzionisanje ispunjava u maju 2027. godine, odnosno nakon što navrši 64 godine i dva meseca života.

Staž iz više gradova ne predstavlja problem

PIO fond je još jednom potvrdio da radni staž ostvaren kod različitih poslodavaca i u različitim gradovima Srbije ulazi u ukupan staž osiguranja, ukoliko su doprinosi uredno evidentirani.

Građani koji nisu sigurni koliko tačno imaju evidentiranog staža mogu proveru da obave preko filijala PIO fonda ili elektronskim putem.