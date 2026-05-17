Nakon rasta cene benzina u SAD je na red došla i struja. Rast cena električne energije u SAD otvorio je rasprave o zaradi komunalnih kompanija, dok zvaničnici u više saveznih država pokušavaju da zaustave nova poskupljenja za domaćinstva.

Pritisak postoji u najmanje šest saveznih država, među kojima su Arizona, Indijana, Merilend, Nju Džerzi, Njujork i Pensilvanija, gde guverneri, državni tužioci i zakonodavci pokušavaju da blokiraju zahteve za povećanje cena.

Deo njih traži i ozbiljniju promenu modela po kojem komunalne kompanije finansiraju velika ulaganja u elektroenergetsku mrežu.

U pozadini svega je nagli rast potrošnje električne energije zbog širenja centara za obradu podataka zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, što je u pojedinim regionima podiglo cenu struje i pokrenulo novi investicioni ciklus u energetskom sektoru.

Institut "Energy and Policy Institute“ naveo je da je profit 110 komunalnih kompanija porastao sa nešto manje od 39 milijardi dolara 2021. godine na više od 52 milijarde dolara 2024.

Državna tužiteljka Arizone Kris Mejs osporava dva zahteva za povećanje cena od 14 odsto. U razgovoru je poručila:

- Smatram da nikada nije bilo važnije suprotstaviti se otvorenoj korporativnoj pohlepi monopolskih komunalnih kompanija u Arizoni - rekla je ona.

U Pensilvaniji je guverner Džoš Šapiro izvršio pritisak na kompaniju PECO da povuče zahtev za povećanje cena od 12,5 odsto, što bi prosečnog korisnika koštalo dodatnih 20 dolara mesečno.

Nakon toga poslao je pismo čelnicima komunalnih kompanija u kojem je naveo da je model poslovanja komunalnih preduzeća iz 20. veka zastareo i nefunkcionalan.

Kritičari tvrde da regulatorna tela komunalnim kompanijama odobravaju previsoke prinose na kapital, što dodatno povećava troškove za potrošače.

Bivši direktor u energetskom sektoru Mark Elis procenjuje da oko 10 odsto prosečnog računa za struju odlazi na, kako kaže, višak profita privatnih komunalnih kompanija.

Sa druge strane, kompanije odgovaraju da su takvi prinosi neophodni kako bi prikupile novac za održavanje mreže, njenu modernizaciju, proširenje i stabilno snabdevanje miliona ljudi električnom energijom.