Grad Zaječar objavio je rani javni uvid povodom izrade prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije Gamzigradske banje, koji obuhvata centralnu zonu ovog banjskog kompleksa. Izmene se odnose na prostor od približno 4,92 hektara, a njihov cilj je, kako se navodi, usklađivanje planiranih namena sa stvarnim stanjem na terenu i novim razvojnim potrebama.

Prema elaboratu, akcenat je stavljen na unapređenje turističke ponude i fleksibilnije korišćenje prostora. Planirano je povećanje površina namenjenih turizmu, uključujući izgradnju hotela i apartmanskog smeštaja, dok se deo postojećih javnih površina, poput banjskog parka, prenamenjuje. Takođe, predviđeno je izdvajanje vile Kopaonik kao posebne parcele sa namenom apartmanskog smeštaja, dok će objekat nekadašnje pošte i mesne kancelarije takođe biti prenamenjen za turističke sadržaje.

Foto: Printscreen YouTube

Značajne promene odnose se i na parcelu hotela Kastrum, gde je predloženo povećanje indeksa zauzetosti sa 30 na 45 odsto, čime se otvara mogućnost za intenzivniju izgradnju. Istovremeno, zadržava se planirana zona za sport i rekreaciju uz reku, namenjena razvoju plaže, ali sada kao deo ostalih, a ne javnih površina.

Kako se navodi u dokumentu, razlozi za izmene plana proizlaze iz problema uočenih tokom njegove primene, poput neusaglašenosti komunalne infrastrukture sa realnim potrebama, kao i ograničenih mogućnosti grada da održava pojedine javne površine. Novi plan treba da omogući efikasniju realizaciju i povoljnije uslove za investitore, uključujući i mogućnost izgradnje doma za stare u okviru turističkih sadržaja.

Biznis Kurir/eKapija

