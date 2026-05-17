Statistika Norveške saopštila je da je ukupan izvoz robe dostigao 176,7 milijardi norveških kruna (18,9 milijardi dolara) u aprilu, što je povećanje od 20,9 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine.

- Sukob na Bliskom istoku i blokada Ormuskog moreuza doveli su do daljeg rasta cena nafte u aprilu - rekao je u saopštenju Jan Olav Rorhus, viši savetnik u Statistici Norveške i dodao da je prosečna cena nafte u aprilu najviša od jula 2022. godine.

Izvoz sirove nafte u aprilu iznosi 61,4 milijarde kruna (6,5 milijardi dolara), što je porast od 86 odsto u odnosu na isti period prošle godine i najveća ikada zabeležena vrednost izvoza, saopštila je agencija.

Uprkos skoku izvoza nafte, izvoz sa kopna, isključivajući energetski sektor, opao je u poređenju sa aprilom prošle i marta ove godine.

Ormuski moreuz, jedan od najkritičnijih pomorskih tačaka za isporuku nafte i gasa, ostao je efikasno zatvoren za većinu brodova od početka američko-izraelskog rata protiv Irana u februaru, što je poremetilo globalne tokove energije i tereta.

Biznis Kurir/B92.net

