Statistika Norveške saopštila je da je ukupan izvoz robe dostigao 176,7 milijardi norveških kruna (18,9 milijardi dolara) u aprilu, što je povećanje od 20,9 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine.

- Sukob na Bliskom istoku i blokada Ormuskog moreuza doveli su do daljeg rasta cena nafte u aprilu - rekao je u saopštenju Jan Olav Rorhus, viši savetnik u Statistici Norveške i dodao da je prosečna cena nafte u aprilu najviša od jula 2022. godine.

Izvoz sirove nafte u aprilu iznosi 61,4 milijarde kruna (6,5 milijardi dolara), što je porast od 86 odsto u odnosu na isti period prošle godine i najveća ikada zabeležena vrednost izvoza, saopštila je agencija.

Uprkos skoku izvoza nafte, izvoz sa kopna, isključivajući energetski sektor, opao je u poređenju sa aprilom prošle i marta ove godine.