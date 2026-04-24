Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović, izjavila je da su obavljeni razgovori operativnih i pravnih timova Vlade i mađarskog MOL-a o pravima i obavezama akcionara NIS-a. Naglašava da je važno da srpska strana završi svoj deo posla da se u predviđenim rokovima, koje je dala američka administracija, stvore uslovi za preuzimanje NIS-a. Govoreći o crvenim linijama, objašnjava da žele da poboljšaju poziciju naše zemlje i da je cilj da se vlasnički udeo Vlade poveća pet odsto. Dodaje i da je Srbija dobro snabdevena energentima i da ima najveće rezerve u regionu, što je, kako ističe, rezultat odgovorne politike.

O posledicama po nas ali i ostale zemlje zbog sukoba na Bliskom istoku, za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji govorili su dr Dragan Petrović, Institut za međunarodnu politiku i privredu i Miljan Jovićević, ekonomista i politički analitičar.

"Država je posvetila pažnju alokaciji resursa i diverzifikaciji energetskog sistema"

- Vlada zaista pravi krajnje napore, proučavaju najveći prioritet gde bi država trebala da posveti pažnju kako bi u ekonomoskom kontekstu amortizovali talas koji nam dolazi sa Bliskog istoka. Od samog starta, naša država je posvetila pažnju alokaciji resursa i diverzifikaciji energetskog sistema. Ovakva politika se ispostavila kao jedan dobar izbor u ovakvim okolnostima - rekao je Jovičević i dodao:

- Dakle mi smo od samog starta, alokacijom resursa, prvenstveno gasa, krenuli sa pripremama. To vam upravo govori o okolnostima. Ukoliko dođe do određenih geopolitičkih dešavanja, mi ćemo biti spremni da taj prvi talas dočekamo na jedan drugačiji način kako bi zaštitili građane Sebije i njihove budžete. Mi u ovom trenutku imamo mogućnost da obezbedimo 90 dana "mirnog sna" građanima Srbije, u kontekstu energenata. Traže se alternative i alternativne rute, vlada konstanto radi - dodaje on.

On smatra da će rešenje sigurno biti pronađeno kako građani ne bi patili od posledica u njihovoj svakodnevnici.

- Imamo jedan veliki izvoz sa Bliskog istoka, pre svega iz Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, on dolazi na ove prostore ali sada je ta petina, pre svega nafte koja protiče moreuzom, osujećena. To utiče na cene namirnica i artikala u radnjama, ako je transport trebao da dođe za deset dana, za njega je sada potrebno mesec dana - rekao je Jovičević.

"EU pokušava da umanji uticaj Rusije na svojim prostorima"

Petrović navodi da svaka zemlja želi da ima suverenitet.

- Ja sam sa koleginicom napisao knjigu "Energetska politika Rusije 2015-te", ona je objavljena pre 11 godina i u njoj je bilo jedno veliko poglavlje o energetskoj politici Rusije na Balkanu. Nije se mnogo toga promenilo od onog vremena, imate najveći dotok nafte preko Družbe, to je sistem cevovoda, on je u savremenoj ekonomiji ono što je bila izgradnja železnica početkom 20. veka. Družba je kičma snabdevanja južne i jugoistočne Evrope a indirektno i zapadne sa energentima iz Evroazije - objašnjava Petrović.

Kako kaže, EU sada ima peti energetski paket i pokušava da umanji uticaj Rusije na svojim prostorima.

- To je naravno, iz određenih razloga, kada pogledate mapu Evroazije, glavni energenti nafte i gasa dolaze iz Rusije, EU nema dovoljno svojih, Indija nema ništa, Japan bukvalno nema ništa a Kina ima vrlo malo i imaće sve manje. Prost zaključak je da ne možete da ne priznate cevovode iz Rusije i sisteme severne postsovjetske Azije. Drugi izvor je Bliski istok, ovo je Marfijev zakon, glavni snabdevač, Rusija, je pod jednom vrstom sankcija a drugi snabdevač ima umanjene sposobnosti zbog rata - navodi Petrović.

Navodi da imamo dva centra mega snabdevanja, ali da oba imaju određene blokade, jedne su političke a druge su zbog rata.

- Ja verujem da će trenutna Mađarska Vlada morati da vodi istu politiku kao i prethodna, oni će insistirati od Kijeva da povuče poluge za to. Ako bi se Ukraina usudila da blokira Družbu, koja ide za Mađarsku i za nas, onda je to automatski sukob interesa. Ne sumnjam da će gospodin Mađar naći zajednički jeziv sa Kijevom - rekao je Petrović.

