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Potpisivanjem povelje "Partnerstvo za ravnopravnost", Udruženje banaka Srbije se i zvanično pridružilo inicijativi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koja predstavlja potvrdu zajedničke posvećenosti principima ravnopravnosti i podrazumeva niz aktivnosti za preventivno delovanje, razmenu dobrih praksi, veću inkluzivnost i bolje radno okruženje.

- Dijalog koji smo sa predstavnicima finansijskog sektora imali početkom aprila, već je prerastao u zajedničku akciju da kroz konkretne aktivnosti doprinesemo stvaranju radnih okruženja u kojima se diskriminacija prepoznaje i sprečava, a različitosti doživljavaju kao prednost i razvojni potencijal - istakao je Milan Antonijević, poverenik za zaštitu ravnopravnosti.

Foto: Udruženje banaka Srbije

Prema rečima poverenika, finansijski sektor ima jedinstvenu ulogu u društvu. Kao jedan od najznačajnijih poslodavaca, on oblikuje radno okruženje za hiljade zaposlenih, čime utiče i na njihove porodice i šire na zajednice. Istovremeno, važan je i njihov odnos prema klijentima.

Inkluzivnost za finansijske institucije znači da usluge budu dostupne i razumljive svima – počev od mladih koji prvi put koriste bankarske proizvode, preko žena koje pokreću ili razvijaju sopstveni biznis, do starijih građana i osoba sa invaliditetom. To znači uklanjanje prepreka, prilagođavanje procedura i stvaranje osećaja da je svako dobrodošao i ravnopravan korisnik usluga, dodao je poverenik.

Dvostruka uloga bankarskog sektora

Foto: Udruženje banaka Srbije

Generalna sekretarka Udruženja banaka Srbije Marina Papadakis, koja je u ime tog krovnog udruženja banaka potpisala povelju, istakla je da će mreža partnera u Udruženju banaka Srbije i njegovim članicama imati partnere koji će dati aktivan doprinos u postizanju višeg stepena ravnopravnosti. Ona je ukazala na visok stepen svesti koji u bankarskom sektoru već postoji po ovom pitanju, kao i na razvijene dobre prakse koje banke primenjuju u cilju sprečavanja diskriminatornih postupanja.

Banke ovde imaju dvostranu ulogu:

Foto: Udruženje banaka Srbije

Značajan poslodavac: Direktno zapošljavaju približno 22.000 ljudi.

Dostupnost usluga: Nastoje da svoje usluge učine dostupnim svim kategorijama stanovništva kroz kontinuirane aktivnosti finansijske edukacije.

- Istovremeno, spremni smo i da unapređujemo svoja znanja i praktično primenjujemo novostečene veštine, i baš takav efekat inicijative "Partnerstva za ravnopravnost" i očekujemo - poručila je Papadakis.

Ko su sve potpisnici povelje?

Mreža partnera posvećenih unapređenju ravnopravnosti i konstantnom radu na unapređenju nediskriminatornih poslovnih politika od danas je znatno šira. Povelju „Partnerstvo za ravnopravnost“, osim Udruženja banaka Srbije, potpisale su i sledeće banke pojedinačno: