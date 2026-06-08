Kada se rešenje smatra uručenim: Saglasno odredbi člana 36. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, rešenja se smatraju dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje pošti.

Poreski obveznici koji tokom godine započnu ili prestanu sa pružanjem ugostiteljskih usluga, kao i oni kod kojih se izmene elementi od značaja za visinu poreske obaveze, u obavezi su da u roku od 15 dana od dana nastanka promene podnesu Poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga (Obrazac PPDG-4R) organizacionoj jedinici Poreske uprave koja je nadležna za teritoriju na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi.