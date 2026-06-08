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Svi poreski obveznici koji ostvaruju prihod od pružanja ugostiteljskih usluga (tzv. stan na dan) u narednom periodu mogu da očekuju poreska rešenja.

Datum predaje rešenja pošti: 8. jun 2026. godine (ovaj datum je isti za sve obveznike).

Kada se rešenje smatra uručenim: Saglasno odredbi člana 36. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, rešenja se smatraju dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje pošti.

Obaveza u slučaju promena tokom godine:

Poreski obveznici koji tokom godine započnu ili prestanu sa pružanjem ugostiteljskih usluga, kao i oni kod kojih se izmene elementi od značaja za visinu poreske obaveze, u obavezi su da u roku od 15 dana od dana nastanka promene podnesu Poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga (Obrazac PPDG-4R) organizacionoj jedinici Poreske uprave koja je nadležna za teritoriju na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi.

Biznis Kurir

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