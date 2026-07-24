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Finska kompanija Nokia saopštila je danas da je u drugom tromesečju ostvarila veću operativnu dobit od očekivane, zahvaljujući snažnoj potražnji kupaca iz oblasti veštačke inteligencije i računarstva u oblaku, zbog čega je povećala prognozu poslovanja za celu godinu.

Uporediva operativna dobit porasla je za 18 odsto na 434 miliona evra, čime je premašena prosečna procena analitičara od 382 miliona evra, pokazali su podaci kompanije i ankete agencije LSEG, preneo je Rojters.

Da li je veštačka inteligencija njen novi adut?

Prihodi od prodaje dostigli su 4,82 milijarde evra, takođe iznad tržišnih očekivanja.

Nokia je poslednjih godina usmerila poslovanje na isporuku optičke mrežne opreme velikim tehnološkim kompanijama koje grade centre podataka za veštačku inteligenciju (AI).

Prihodi od kupaca iz sektora AI i računarstva u oblaku udvostručeni su u drugom tromesečju i dostigli su 446 miliona evra, dok je vrednost novih narudžbina iznosila 2,8 milijardi evra.

Veliki povratak je tu ali postoje i izazovi

Generalni direktor Nokije Džastin Hotard izjavio je da je potražnja i dalje veoma snažna, ali da ograničenja u lancima snabdevanja ostaju glavni izazov, zbog čega se kupci sve češće odlučuju za dugoročne ugovore o nabavci opreme.

Kompanija je, međutim, upozorila da je, poput drugih proizvođača telekomunikacione opreme, pogođena rastom cena memorijskih čipova usled velike potražnje iz sektora veštačke inteligencije.

Ne upozorava samo Nokia na rast troškova

Prošle sedmice i švedski Erikson upozorio je da rast troškova čipova vrši pritisak na profitne marže.

Nokia je povećala prognozu uporedive operativne dobiti za celu 2026. godinu na između 2,1 i 2,6 milijardi evra, u odnosu na prethodno projektovani raspon od dve do 2,5 milijardi evra.