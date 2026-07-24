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Ford i Geely Auto planiraju zajedničko proizvodno preduzeće u Fordovoj fabrici u Valensiji za proizvodnju vozila oba brenda.

Partnerstvo će obezbediti dugoročnu budućnost fabrike i povećati njenu konkurentnost i iskorišćenost kapaciteta. U Valensiji će se proizvoditi nova generacija vozila sa niskim i nultim emisijama namenjena evropskom tržištu. Od 2028. godine planirana je proizvodnja novog Ford crossovera, novog člana Bronco porodice i dva električna Geely SUV modela, dok se proizvodnja modela Kuga nastavlja bez prekida. Saradnja podržava širenje kompanije Geely Auto u Evropi i Fordov plan da do 2029. predstavi pet novih putničkih modela. Ford Motor Company i Geely Automobile Holdings (u daljem tekstu „Geely Auto“) objavili su danas sporazum o osnivanju zajedničkog preduzeća usmerenog na evropsko tržište, u okviru Fordovog proizvodnog centra u Valensiji, u Španiji. Novo zajedničko preduzeće proizvodiće putnička vozila marki Ford i Geely sa različitim vrstama pogona, namenjena evropskom tržištu, čime će evropskim vozačima ponuditi veći izbor i dodatnu vrednost. Evropa je danas jedno od tržišta na kojem se odvija najintenzivnija konkurentska borba u globalnoj automobilskoj industriji. Sve stroža regulativa, visoki operativni troškovi i nova generacija globalnih konkurenata postavili su nove standarde kada je reč o troškovima proizvodnje, tehnologiji vozila i softverskom iskustvu.

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Udruživanjem proizvodnih kapaciteta, Ford i Geely će maksimalno iskoristiti potencijal fabrike u Valensiji, smanjiti troškove proizvodnje svakog vozila i omogućiti konkurentnost u skladu sa novim industrijskim standardima. Istovremeno, zajedničko preduzeće proizvodiće vozila svetske klase sa različitim vrstama pogona i dodatno doprineti jačanju lokalne ekonomije Valensije. Nakon dobijanja potrebnih regulatornih odobrenja, očekuje se da zajedničko preduzeće počne sa radom u prvoj polovini 2027. godine, dok je početak proizvodnje prvih novih vozila planiran za 2028. godinu. U međuvremenu, fabrika u Valensiji nastaviće sa proizvodnjom modela Ford Kuga. „Ovo zajedničko preduzeće sa Fordom u Evropi odražava našu posvećenost otvorenom i partnerskom razvoju proizvoda kao važnom delu naše strategije rasta, uz dalje jačanje našeg lokalnog prisustva i posvećenosti kupcima u Evropi“, izjavio je Alex Nan, potpredsednik Geely Auto Group. „Posvećeni smo stvaranju vozila koja će evropski kupci birati zbog njihovih kvaliteta, vodećih karakteristika u industriji, visokog nivoa kvaliteta i aktivnog doprinosa zelenijoj budućnosti Evrope. Jednostavno rečeno: proizvodimo automobile u Evropi, za Evropu, zajedno sa partnerom kojem verujemo.“

Partnerstvo Forda i kompanije Geely zasnovano je na poverenju i međusobnom poštovanju koje traje još od 2010. godine, kada je Ford prodao Volvo Cars kompaniji Geely i potom pratio kako novi vlasnik uspešno čuva i revitalizuje brend. Obe kompanije dele posvećenost kvalitetu, troškovno efikasnoj nabavci i kontinuiranom unapređenju, kao i uverenje da kupcima treba omogućiti da sami izaberu put koji im najviše odgovara kroz energetsku tranziciju.

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Transformacija Valensije u vodeći centar mobilnosti sa niskim emisijama CO₂ Zajedničko preduzeće transformisaće Fordovu fabriku u Valensiji, koja je već danas jedna od najproduktivnijih i tehnološki najnaprednijih fabrika u Evropi, sa potencijalnim godišnjim kapacitetom od oko 500.000 vozila, u zajednički visokotehnološki proizvodni centar, osposobljen da bude konkurentan u skladu sa novim globalnim standardima troškova u automobilskoj industriji.

Fabrika je u samom vrhu evropske automobilske industrije još od otvaranja 1976. godine, kada je u njoj počela proizvodnja originalnog modela Ford Fiesta, prvog Fordovog globalnog automobila sa pogonom na prednje točkove, koji je ostvario veliki tržišni uspeh. Ford je bio prvi proizvođač automobila van Španije koji je pokrenuo proizvodnju u Valensiji, čime je započelo partnerstvo sa Španijom i njenim građanima koje je i danas jednako snažno. Prema predloženoj vlasničkoj strukturi, Ford će posedovati 66 odsto novog zajedničkog preduzeća, dok će Geely Auto imati udeo od 34 odsto. Uzbudljiva nova paleta vozila „Gotovo 50 godina u Valensiji su se proizvodili neki od najomiljenijih automobila u istoriji Forda, a sada će ovaj tim pomoći u stvaranju naše budućnosti“, izjavio je Jim Baumbick, predsednik Ford of Europe. „Zato zajedno sa sposobnim partnerom, kompanijom Geely Auto, gradimo fleksibilan i troškovno efikasan industrijski sistem. Zajedno možemo u potpunosti iskoristiti potencijal vrhunske fabrike i njenog izuzetnog tima, uz istovremeno dostizanje novih standarda troškovne efikasnosti u industriji. Sve ovo deo je Fordove vizije da evropskim vozačima ponudi upravljivost inspirisanu relijem, autentične terenske sposobnosti i širok izbor pogonskih tehnologija, uz prepoznatljiv DNK Plavog ovala.“

Zajedničko preduzeće objediniće inženjersko, proizvodno i razvojno znanje dva vodeća svetska proizvođača automobila kako bi proizvodilo putnička vozila marki Ford i Geely sa niskim i nultim emisijama. Vozila će biti prilagođena potrebama evropskih vozača, kojima će ponuditi izbor različitih pogonskih tehnologija, kao i napredno digitalno iskustvo.

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Ford modeli

Popularni Ford Kuga: Proizvodnja modela Ford Kuga, jednog od omiljenih plug-in hibridnih modela u Evropi, nastaviće se bez prekida u Valensiji.

Novi robusni Bronco: U Valensiji će se proizvoditi i novi član globalne Bronco porodice, robustan, kompaktan SUV spreman za avanture, razvijen za evropske puteve. Početak proizvodnje planiran je za 2028. godinu. Potpuno novi crossover: Novi porodični crossover sa više opcija pogona, koji je dizajnirao Ford i koji će biti zajednički razvijen sa kompanijom Geely, stiže 2028. godine. Razvijen uz prepoznatljive Fordove karakteristike i dinamiku vožnje, ovaj model deo je snažne proizvodne ofanzive koja će do 2029. godine na evropsko tržište doneti pet novih vozila sa različitim vrstama pogona. Geely modeli Moderni električni SUV modeli: Geely Auto planira proizvodnju dva električna SUV modela u fabrici u Valensiji, čime dodatno podržava svoju strategiju usmerenu na evropsko tržište i dalji rast u regionu. Prvi modeli marke Geely koji će se proizvoditi u okviru ovog zajedničkog preduzeća trebalo bi da siđu sa proizvodne linije 2028. godine.

Novo zajedničko preduzeće podržaće međunarodnu ekspanziju kompanije Geely Auto, koja je u prvoj polovini godine ostvarila prodaju od 474.228 vozila na tržištima van Kine, dok će istovremeno doprineti Fordovoj strategiji oslanjanja na strateška partnerstva kako bi na evropskom tržištu konkurisao većom brzinom, efikasnošću i obimom poslovanja. „Ovo partnerstvo pokazuje kako proizvođači automobila mogu da doprinesu jačanju evropske industrijske baze, ali to ne možemo učiniti sami“, izjavio je Jim Baumbick. „Ono što smo postigli u Valensiji, uz kontinuiranu podršku nacionalnih i regionalnih vlasti Španije, predstavlja primer uspešnog javno-privatnog partnerstva koji postavlja standard za ostatak Evrope.“