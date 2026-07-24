Objavljeni podaci o majskim zaradama: Prosečna neto plata 118.398 dinara
Prosečna neto zarada u Srbiji za maj iznosila je 118.398 dinara, dok je prosečna bruto zarada, koja uključuje poreze i doprinose, dostigla 163.470 dinara, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.
Medijalna neto zarada u maju iznosila je 93.277 dinara, što znači da je polovina zaposlenih ostvarila zaradu do tog iznosa.
U periodu od januara do maja ove godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine, prosečna bruto zarada povećana je za 11,1 odsto nominalno i za 8,0 odsto realno. Istovremeno, prosečna neto zarada zabeležila je rast od 11,3 odsto nominalno, odnosno 8,2 odsto realno.
U odnosu na maj prošle godine, prosečna bruto zarada u maju 2026. bila je viša za 9,8 odsto nominalno i za 6,1 odsto realno, dok je prosečna neto zarada porasla za 9,9 odsto nominalno, odnosno za 6,2 odsto realno.
Biznis Kurir