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Vikendica na jugu francuske u Provansi pripadala je porodici Kamile Rajt više od dvadeset godina, a u njemu su letovale čak tri generacije. Međutim, rastući troškovi održavanja i briga oko vođenja domaćinstva primorali su porodicu na tešku odluku da kućuprodaju.

Na kraju su, ipak, pronašli rešenje koje im je omogućilo da ne izgube svoje omiljeno mesto, ali i da ih ono finansijski ne uništi.

Porodica je primenila model zajedničkog vlasništva (co-ownership). Tako je kuća postala imovina ukupno 29 porodica.

- Za nas je zajedničko vlasništvo postalo način da povežemo prošlost i budućnost. Mogli smo da se oslobodimo tereta i odgovornosti oko održavanja kuće, a da ne moramo da se odreknemo mesta gde su tri generacije naše porodice provodile letovanja - objašnjava 55-godišnja Kamila, dodajući da joj je samostalno finansiranje svih troškova postalo jednostavno nemoguće.

To što kuću koriste zajedno sa drugim porodicama donelo je i jednu ogromnu prednost. Ova zajednica u svom vlasništvu ima još nekoliko objekata širom Evrope. Kamilina porodica sada, pored Provanse, može da koristi i apartman na Majorki, stan u Rimu, seosko imanje u italijanskom Pijemontu ili planinski apartman u francuskom Meževu.

1/7 Vidi galeriju Kako je Kamila sačuvala kuću u Provansi Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Za Lukasa, Kamilinog sina, kuća u Provansi ima poseban značaj. Ona je sagrađena 2002. godine - iste godine kada je on rođen i, od tada, provodi tamo svako leto.

- Odlazim tamo otkada znam za sebe. U tom bazenu sam naučio da plivam i tamo smo provodili sate tokom svakog raspusta - priseća se Lukas.

U Provansi je upoznao i svoju sadašnju devojku.

- U početku je dolazila kao porodična prijateljica, ali već tokom sledeće posete između nas je sevnula varnica. Od tada je kuća postala naše romantično utočište. Naša veza je doslovno rasla zajedno sa tom kućom - dodao je.

Porodica veruje da model zajedničkog vlasništva omogućava da kuća služi mnogim ljudima, umesto da stoji prazna i napuštena veći deo godine.