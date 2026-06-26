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Sezona godišnjih odmora je u punom jeku, a dok mnogi spas od letnjih vrućina traže na moru, sve više građana odlučuje se za odmor u Srbiji.

Vojvodina se poslednjih godina nametnula kao jedna od najzanimljivijih domaćih turističkih destinacija, zahvaljujući bogatoj ponudi smeštaja, prirodnim lepotama, jezerima, banjama i sve razvijenijoj turističkoj infrastrukturi. Ono što posebno privlači goste jeste širok raspon cena.

U pojedinim mestima moguće je pronaći noćenje već za desetak evra, dok luksuzne kuće za odmor sa bazenima, spa centrima i dodatnim sadržajima koštaju i nekoliko stotina evra po danu. Za četvoročlanu porodicu desetodnevni odmor u Vojvodini, sa smeštajem, hranom i prevozom, može da košta od oko 700 evra pa naviše, u zavisnosti od odabrane destinacije i tipa smeštaja.

Sve više kuća za odmor i vikendica

Posebno raste ponuda vikendica i kuća za odmor na Fruškoj gori, ali i u drugim delovima pokrajine. Takvi objekti mogu se iznajmiti u Subotici, na Paliću, u Bezdanu, Krčedinu, Somboru, Inđiji, Šidu, Beočinu, Suseku, Vrdniku, Staroj Pazovi, Sremskim Karlovcima, Čereviću, Apatinu i brojnim drugim mestima. Cena jednodnevnog najma retko je niža od 80 evra, dok se prosečno kreće oko 100 evra. U zavisnosti od sadržaja, kapaciteta i lokacije, pojedine luksuzne vikendice dostižu i nekoliko stotina evra po danu.

Najtraženiji su objekti sa bazenom, spa i velnes sadržajima, kao i oni koji gostima nude potpunu privatnost.

Kampovi ostaju najjeftinija opcija

Za ljubitelje prirode i aktivnog odmora kampovi su i dalje najpovoljniji vid smeštaja. U Beloj Crkvi gostima su na raspolaganju eko-kućice, kamp-prikolice i apartmani, a cene se kreću od oko 2.000 do 7.000 dinara dnevno. Oni koji dolaze sopstvenim kamp-vozilom plaćaju oko 800 dinara po danu, dok mesto za šator košta od 400 do 600 dinara. Boravišna taksa za odrasle iznosi oko 600 dinara, a za decu 350 dinara dnevno.

U Specijalnom rezervatu prirode Zasavica cena boravka za odrasle iznosi oko 7,5 evra, za decu pet evra, dok su mesta za šatore i kampere oko 10 evra. Dodatno se naplaćuju struja, parking i druge usluge.

Gde su najpovoljnija noćenja?

U Sremskim Karlovcima noćenje se može pronaći već od 15 evra, dok je za najam kuće potrebno izdvojiti oko 100 evra po danu. U Manđelosu noćenje sa doručkom košta oko 27 evra, dok je u Baču potrebno izdvojiti oko 40 evra po osobi. Cena zakupa vikendica i ovde se kreće oko 100 evra dnevno.

Bačko Novo Selo nudi među najpovoljnijim opcijama smeštaja - noćenje se može pronaći za oko 10 evra, dok noćenje sa doručkom košta oko 20 evra. Polupansion je oko 40 evra, a pun pansion oko 50 evra.

Palić, Vrdnik i Bela Crkva među najtraženijima

Palić je tradicionalno jedna od najposećenijih destinacija u Vojvodini. Cene noćenja počinju od oko 16 evra, noćenje sa doručkom košta oko 25, dok se apartmani mogu iznajmiti od 40 evra pa naviše. U Subotici se apartman može pronaći već za oko 35 evra po noći.

U Beloj Crkvi smeštaj je dostupan od oko 20, dok se kuće za odmor izdaju za približno 100 evra dnevno. Poslednjih godina raste interesovanje i za Pačir, poznat po termalnom jezeru. Noćenje košta od oko 15, dok se apartmani izdaju po cenama od 30 do 80 evra.

Vrdnik, kao jedno od najpopularnijih turističkih mesta na Fruškoj gori, raspolaže velikim brojem smeštajnih kapaciteta. Noćenje se može pronaći već od 15 evra, apartmani se izdaju od oko 30 evra, dok su hotelski smeštaji znatno skuplji.

Odmor za svačiji džep

U Somboru cena noćenja počinje od deset evra, dok je u Bačkom Monoštoru i Bezdanu za zakup kuće potrebno izdvojiti oko 60 dnevno. Na obali Tise kod Žablja noćenje košta oko 15 evra, a pojedini domaćini nude popuste za goste koji ostaju duže od deset dana. U Deliblatu se apartmani mogu pronaći od 45 evra, u Irigu od oko 35, a u Vršcu od oko 40 evra po noći. Bez obzira na to da li tražite kamp pored jezera, vikendicu na Fruškoj gori ili apartman u nekom od vojvođanskih gradova, ponuda je dovoljno raznovrsna da zadovolji i skromnije budžete i one koji žele luksuzniji odmor.