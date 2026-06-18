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Kako se približava vrhunac letnje turističke sezone, sve veći broj građana Bosne i Hercegovine, ali i turista iz regiona, planira odmor u Neumu, jedinom gradu BiH na jadranskoj obali. Zahvaljujući povoljnijim cenama, dobroj lokaciji i sve razvijenijoj turističkoj ponudi, Neum i ove godine važi za jednu od najtraženijih destinacija za letovanje.

Iako su troškovi nešto viši nego prethodnih sezona, boravak u Neumu i dalje je znatno pristupačniji u poređenju sa mnogim popularnim letovalištima na hrvatskom primorju.

Cene smeštaja

Prema aktuelnim ponudama na platformama za rezervaciju, apartmanski smeštaj za dve osobe tokom glavne sezone najčešće se kreće od 100 do 140 KM (oko 6.000 do 8.400 dinara) po noćenju.

Za one sa manjim budžetom moguće je pronaći smeštaj po cenama između 70 i 90 KM (oko 4.200 do 5.400 dinara), dok apartmani uz samu obalu ili sa pogledom na more mogu koštati 300 KM i više (oko 18.000 dinara i više) za jedno noćenje.

1/7 Vidi galeriju Neum Foto: RINA, Printscreen YouTube/Klix.ba, Printscreen/TikTok/covekizbuducnosti

Koliko koštaju hrana i piće

Cena kafe u većini ugostiteljskih objekata kreće se između 2 i 5 KM (oko 120 do 300 dinara), dok za picu treba izdvojiti od 12 do 20 KM (oko 720 do 1.200 dinara).

Porcija ćevapa uglavnom košta između 10 i 16 KM (oko 600 do 960 dinara), dok se cene ribljih specijaliteta i jela od morskih plodova kreću od 20 do 50 KM (oko 1.200 do 3.000 dinara), u zavisnosti od restorana i vrste obroka.

Za večeru za dve osobe sa pićem u prosečnom restoranu potrebno je izdvojiti od 40 do 80 KM (oko 2.400 do 4.800 dinara).

Turisti koji se odluče da sami pripremaju obroke mogu dodatno uštedeti, jer su cene osnovnih životnih namirnica u prodavnicama uglavnom slične onima u ostatku Bosne i Hercegovine.

Jeftino letovanje u Neumu Foto: Printscreen YouTube/Klix.ba

Troškovi parkinga

Za goste koji u Neum dolaze automobilom dodatni izdatak predstavlja parking. Cena dnevne parking karte najčešće se kreće između 10 i 14 KM (oko 600 do 840 dinara).

Ipak, brojni hoteli i apartmani svojim gostima obezbeđuju besplatan parking u okviru smeštaja, što može značajno smanjiti ukupne troškove tokom višednevnog boravka.

Koliko je potrebno za sedam dana odmora

Dve osobe tokom špica sezone za jedan dan odmora u Neumu treba da izdvoje između 160 i 280 KM (oko 9.600 do 16.800 dinara).

To znači da je za sedmodnevno letovanje potrebno planirati budžet od približno 1.120 do 1.960 KM (oko 67.200 do 117.600 dinara), u zavisnosti od vrste smeštaja i ličnih navika u potrošnji.

Uprkos rastu cena poslednjih godina, Neum i dalje ostaje jedna od najisplativijih destinacija na Jadranu za građane Bosne i Hercegovine, kao i za turiste iz regiona koji žele letovanje na moru bez velikog opterećenja za kućni budžet.